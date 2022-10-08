В Крыму два автомобильных парома начнут работу с 9 октября

Два автомобильных парома вместимостью до 50 автопоездов начнут курсировать в Крыму не позднее утра 9 октября. Более того, в случае необходимости три пассажирских судна готовы приступить к работе вечером 8 октября, сообщило в субботу Министерство транспорта.

«Два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский-2» (запуск которого организован правительством Республики Крым), начнут работу не позднее утра 9 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что три пассажирских судна, имеющие вместимость 100, 200 и 250 человек, уже готовы приступить к работе в случае необходимости.

В Минтрансе добавили, что железнодорожный паром вместимостью 30 вагонов прибудет на полуостров 12 октября, а еще два — на 45 и 50 вагонов — 15 октября.

Ранее в субботу сообщалось, что первые поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву согласно расписанию.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по Крымскому мосту началось движение автотранспорта.

ЧП на мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.