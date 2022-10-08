В Минэнерго заверили в отсутствии рисков дефицита топлива в Крыму
Минэнерго России 8 октября сообщило, что контролирует объем топлива в Крыму, Херсонской и Запорожской областях.
«Ситуация с топливообеспечением, газо- и электроснабжением потребителей стабильная, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами. Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет», — говорится в заявлении министерства, размещенном в Telegram-канале.
Уточняется, что этот вопрос министерство держит на контроле.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП.
В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузовика, который повлек возгорание семи топливных цистерн.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Погибли, по предварительным данным, три человека.
В настоящее время движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Ожидается, что к вечеру пойдут первые поезда.