Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека погибли в Донецке после обстрела ВФУ
Мир
На севере Германии поезда не курсировали несколько часов из-за вандализма
Общество
По Крымскому мосту запустили движение автотранспорта
Мир
Макрон призвал проявлять осторожность в вопросе ядерного оружия
Мир
В Праге прошел митинг профсоюзов против бедности
Мир
Вучич сообщил о новом предложении Запада по вступлению Сербии в Евросоюз
Армия
ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ при попытке их наступления на купянском направлении
Мир
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Армия
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Культура
Цветаева вошла в топ-5 самых популярных поэтов Серебряного века в РФ
Мир
В Кишеневе арестовали бросавшего петарды во двор посольства РФ мужчину
Мир
Свыше 200 дельфинов нашли мертвыми на берегу в Новой Зеландии

В Минэнерго заверили в отсутствии рисков дефицита топлива в Крыму

Минэнерго: рисков дефицита топлива в Крыму, Херсонской и Запорожской областях нет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэнерго России 8 октября сообщило, что контролирует объем топлива в Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

Атака на полуостров: ЧП на Крымском мосту находится под контролем президента
Транспортное сообщение с Крымом не прекратится

«Ситуация с топливообеспечением, газо- и электроснабжением потребителей стабильная, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами. Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет», — говорится в заявлении министерства, размещенном в Telegram-канале.

Уточняется, что этот вопрос министерство держит на контроле.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части моста произошел подрыв грузовика, который повлек возгорание семи топливных цистерн.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Погибли, по предварительным данным, три человека.

В настоящее время движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Ожидается, что к вечеру пойдут первые поезда.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022