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ЧП на Крымском мосту. Главное

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Фото: REUTERS
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Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения. Главное об инциденте — в материале «Известий».

Что произошло?

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве также заявили о подрыве грузового автомобиля. На место выехали криминалисты центрального аппарата СК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Последствия ЧП

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

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Как сообщили в МЧС РФ, пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в свою очередь, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.

Реакция Москвы

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Как сообщил Песков, президент получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. При этом Савельев и Куренков уже выехали на место происшествия.

Что сейчас происходит с отдыхающими?

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики в связи с ЧП. Порядок компенсации отелям Аксенов обещал озвучить в понедельник, 10 октября.

По информации Минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работу, к выходу готовятся еще три. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Крючков также подчеркнул, в настоящий момент Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, заполнены стратегические нефтехранилища.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение. В конце 2019 года прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Киев отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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