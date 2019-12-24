Мост принял: Россия доказала способность осуществлять проекты мирового уровня

Внимание крупнейших мировых СМИ днем 23 декабря было вновь приковано к Крыму, где по Керченскому мосту отправился в путь самый необычный для полуострова поезд — рельсовый автобус, в кабине которого находился президент РФ. Поездка этого состава открыла не только железнодорожную часть самого длинного в Европе моста, но и новую страницу в нашей истории, заметил российский лидер. Как подчеркнул глава государства, колоссальная работа строителей подтвердила: Россия в состоянии на основе собственной технологической базы создавать инфраструктурные проекты мирового уровня. И это, заявил Владимир Путин, имеет большое значение как для отдельных регионов РФ, так и для всей страны в целом, поскольку одни успехи порождают другие.

Инфраструктурный бум

Конец года в России оказался богатым на завершение крупных инфраструктурных проектов. В ноябре Владимир Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД и принял участие в торжественном открытии трассы М-11, которая соединила Северную столицу с Москвой. А спустя несколько дней в режиме телемоста был дан старт поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Поэтому запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив можно смело назвать финальным аккордом уходящего года. И, естественно, такое мероприятие не могло обойтись без участия президента. Для Владимира Путина даже подготовили специальный транспорт — рельсовый автобус, который отправился от станции Керчь-Южная до остановки Тамань-Пассажирская. В числе сопровождавших российского лидера в пути были министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов.

Владимир Путин не стал сразу занимать пассажирское место, решив сначала насладиться путешествием по Крымскому мосту из кабины машиниста. В какой-то момент у присутствовавших даже сложилось впечатление, что президент лично управляет составом. Впрочем, вряд ли это стало бы большой неожиданностью — россияне уже привыкли видеть руководителя страны за штурвалом самых разных видов транспорта.

— Красавец, а не мост, — заявил Владимир Путин, не скрывая удовольствия.

В какой-то момент президент отвлекся от поездки и обратился к бизнесмену Аркадию Ротенбергу, основателю компании «Стройгазмонтаж», которая выступала главным подрядчиком при возведении моста.

— Аркадий Романович, что-то вы выглядите усталым. Нормально всё? — спросил глава государства.

— Нормально. Спал плохо, — пояснил Аркадий Ротенберг.

Беседа продолжилась позднее — уже за чашкой чая в вагоне.

— Я помню, помню. Ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг мне позвонил ночью и говорил таким голосом, что я спросил: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет, ты что, здесь никто даже близко ни к какой бутылке не подошел», — рассказал Владимир Путин, обсуждая этапы строительства моста. — И дальше сказал очень хорошие слова: «Только русский человек это может сделать».

Для всей страны

Уже в Тамани президента ожидали десятки строителей, которые принимали непосредственное участие в реализации проекта.

— У нас сегодня с вами приятное и очень важное событие. Оно важно для Крыма, Севастополя, всего Юга России, да и для всей нашей страны, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как такой грандиозный мост, который вы построили, будет влиять на всю экономику, — заявил, выступая на церемонии открытия, глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что возведение Крымского моста в очередной раз доказывает способность РФ «на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты».

— Это вселяет, без всякого преувеличения, практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем, — добавил президент.

Со сцены Владимир Путин в режиме телемоста также принял участие в отправлении первого пассажирского поезда в Крым. Поезд № 7 из Санкт-Петербурга в Севастополь должен прибыть на полуостров утром 25 декабря. Кроме того, 24 декабря в регион отправится еще один поезд — на этот раз по маршруту Москва–Симферополь.

— И знаете, что еще важно: важно не только то, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году, — добавил президент. — А это тоже, конечно, большое событие. Планируется около 14 млн пассажиров и около 13 млн т груза перевезти в следующем году.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года и завершилось 18 декабря 2019-го. 15 тыс. строителей трудились четыре года, чтобы поезд мог пересечь Керченский пролив за 15 минут. Работы проходили круглосуточно в две смены. Предполагается, что в первый год работы по мосту будет проходить до 47 пар поездов в сутки, а через 20 лет — уже 65 пар поездов.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, реализация таких проектов демонстрирует развитие страны и привлекает зарубежных инвесторов. Кроме того, появление железнодорожного сообщения станет хорошим импульсом для дальнейшего развития туризма на полуострове, отметил в беседе с «Известиями» депутат. При этом интерес к Крыму может вырасти и со стороны зарубежных гостей, уверен политик.