Корреспондент «Известий» показал обстановку на паромной переправе в Крыму

Корреспондент телеканала «Известия» Николай Аксенов 8 октября рассказал о ситуации на паромной переправе со стороны Керчи после ЧП на Крымском мосту.

Он отметил, что в настоящее время каждый автомобиль на переправе досматривают сотрудники полиции, работают кинологи. На проверку каждой машины уходит от пяти до 20 минут, осматривают в том числе и дно транспортных средств.

Съемочной группе удалось пообщаться с несколькими людьми, которые ждут возобновления паромного сообщения.

«Ждем. Как и все будем стоять в этой очереди. Будем опаздывать – ничего страшного. Все вполне устраивает», — рассказала Валентина Алехова.

Александр Рябинин, один из ожидающих начала работы переправы, выразил надежду на то, что все наладится и будет хорошо.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. СКР возбудил уголовное дело.

В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.

На текущий момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил водителей грузовиков пользоваться Керченской паромной переправой.