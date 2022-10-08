Корреспондент «Известий» показал обстановку на паромной переправе в Крыму
Корреспондент телеканала «Известия» Николай Аксенов 8 октября рассказал о ситуации на паромной переправе со стороны Керчи после ЧП на Крымском мосту.
Он отметил, что в настоящее время каждый автомобиль на переправе досматривают сотрудники полиции, работают кинологи. На проверку каждой машины уходит от пяти до 20 минут, осматривают в том числе и дно транспортных средств.
Съемочной группе удалось пообщаться с несколькими людьми, которые ждут возобновления паромного сообщения.
«Ждем. Как и все будем стоять в этой очереди. Будем опаздывать – ничего страшного. Все вполне устраивает», — рассказала Валентина Алехова.
Александр Рябинин, один из ожидающих начала работы переправы, выразил надежду на то, что все наладится и будет хорошо.
ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром 8 октября.
По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. СКР возбудил уголовное дело.
В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека.
На текущий момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил водителей грузовиков пользоваться Керченской паромной переправой.