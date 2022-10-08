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В РСТ заверили в отсутствии проблем с вывозом туристов из Крыма

Глава российского союза туриндустрии Уманский: существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не будет
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Существенных проблем с вывозом туристов из Крыма не будет. Паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты в 2014-2015 годах. Об этом сообщил 8 октября глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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«Сейчас нужно дождаться информацию по транспорту. Непонятно, насколько все это затянется по времени. Туристов достаточно много. Но напомню, что в 2014-2015 годах паромная переправа работала в летний пиковый сезон и перевозила огромное количество людей. Сейчас несравнимо меньше туристов, поэтому существенных проблем с перевозом не возникнет. Очень надеемся, что туристы в незначительной степени это почувствуют», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, на данный момент в Крыму находятся десятки тысяч туристов.

«Это десятки тысяч человек. При этом, порядка нескольких тысяч [туристов] должны в ближайшие два-три дня выехать. В нескольких тысячах и измеряется количество тех, кто только должен был заехать», — уточнил Уманский.

Между тем, по данным аналитиков АТОР, в настоящее время в Крыму может находиться свыше 50 тысяч туристов.

Кроме того, Уманский заверил, что аннуляций туров в Крым пока не фиксируется, однако они ожидаются.

«Конечно, это [инцидент на Крымском мосту] скажется на продолжении бархатного сезона. Это резонансное событие, и, скорее всего, на ближайшие даты мы будем иметь незначительные количество аннуляций и дальше всё будет зависеть от того, насколько быстро будут устранены последствия. И от этого будет зависеть продолжение бархатного и наши прогнозы и планы по зимнему сезону», — заключил он.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики в связи с ЧП. Порядок компенсации отелям Аксенов обещал озвучить в понедельник, 10 октября. Он также рассказал, что в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

По сообщению МЧС РФ, пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

По информации минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Президент России Владимир Путин поручил в свою очередь создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

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