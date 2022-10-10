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Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке возле Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке на подъездах к Крымскому мосту 10 октября.

«Только на третий день после взрыва ситуацию на подъездах к Крымскому мосту удалось стабилизировать. И если вчера здесь было около 500 машин, то сегодня их в разы меньше», — сообщил корреспондент.

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Автовладельцы рассказали о ситуации с очередями на данный момент.

«Главное, чтобы ребята, которые работают там, выполняли свою работу правильно. Это надо делать. Надо обезопасить всех наших граждан. <…> Я первый раз еду. В первом накопителе простояли минут 20. Здесь (во втором накопителе. — Ред.) — минут 10. Мы только кофе попили. Подождем, это нормально. К этому относиться нужно нормально», — отметил собеседник «Известий».

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимиир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом.

Позже ФСБ удалось установить подозреваемых в подготовке теракта. По предположению главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, к произошедшему причастны украинские спецслужбы, которым помогали россияне и граждане других стран.

Ранее американская газета The New York Times также отметила, что за взрывом грузовика на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

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