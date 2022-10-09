NYT назвала спецслужбы Украины организаторами взрыва на Крымском мосту

Американская газета The New York Times заявила 8 октября, что за взрывом грузовика на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

«[Украинский] чиновник, выступая на условиях анонимности из-за запрета правительства обсуждать взрыв, добавил, что взрыв организовали украинские спецслужбы, используя бомбу, загруженную в грузовик, проезжавший по мосту», — говорится в материале.

Там отмечается, что официальных заявлений Киева об их причастности к произошедшему на Крымском мосту не было. Однако ряд украинских политиков, которые в прошлом заявляли, что мост станет целью Киева для удара, отметили неслучайность взрыва и не скрывали своего удовлетворения после того, как он произошел, подчеркивается в материале.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.

После этого в минобороны Украины прокомментировали ЧП. Ведомство опубликовало в Twitter вопрос «Что на очереди, русские?» Однако твит вызвал критику среди пользователей соцсети. Они отметили, что ответ России на ЧП может стать «горьким» для Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала, что реакция Киева на ЧП на Крымском мосту демонстрирует его «террористическую сущность».

После произошедшего президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Тогда же Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.