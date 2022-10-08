Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

Восстановление барьерных ограждений, а также демонтаж обрушившегося участка Крымского моста являются первостепенными задачами. Об этом 8 октября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время оперативного совещания.

«В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. При этом обследование повреждений должно быть завершено в течение суток», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых автомобилей, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

В 22:14 мск по Крымскому мосту проследовал первый поезд Симферополь – Москва.