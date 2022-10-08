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Первый после ЧП пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пассажирский поезд Симферополь – Москва успешно проехал по Крымскому мосту впервые после утреннего пожара. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«Двухэтажный поезд №28 Симферополь – Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

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Как отмечается, поезд отправился из Крыма в 17:10 мск. В Telegram-канале Минтранса уточнили, что запуск состава произошел в 22:14 мск.

Также в ближайшее время планируется восстановить движение пригородных поездов, добавляется в публикации.

О том, что железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП в результате подрыва грузового автомобиля полностью восстановили, в этот день заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ранее в этот день Минтранс сообщил о получении разрешения на движение поездов по Крымскому мосту. Отмечалось, что первый тестовый поезд успешно прошел по железнодорожному полотну.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

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