НАК заявил о подрыве грузовика на Крымском мосту

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Об этом в субботу, 8 октября, заявил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

По информации комитета, частично обрушились два автомобильных пролета моста. При этом арка над судоходной частью моста повреждена не была.

«На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий», — отметили в ведомстве.

О возгорании на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Ведутся работы по запуску паромной переправы.

Кроме того, в Керчи были обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта. Специалисты дорожной службы приступили в свою очередь к оценке состояния полотна дорожной части Крымского моста.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.