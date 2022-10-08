Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.

«Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», — цитирует его ТАСС.

Он также рекомендовал гражданам пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

О возгорании на Крымском мосту ранее в субботу сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. При этом судоходные участки повреждены не были. Как сообщила журналист Вероника Котькова с места событий, произошло возгорание топливного состава. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь. В настоящее время ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.

Известно, что в Керчи были уже обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе. Эксперты приступили к оценке состояния полотна дорожной части моста.