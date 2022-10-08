Эксперты приступили к оценке состояния полотна автомобильной части Крымского моста

Специалисты дорожной службы приступили к оценке состояния полотна дорожной части Крымского моста в связи с возгоранием топливной цистерны. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в Упрдор «Тамань».

«Эксперты выехали, оценивают состояние автодорожного полотна», — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщил врио министра транспорта региона Николай Лукашенко, в настоящее время ведутся работы по возможному запуску паромной переправы.

О возгорании на Крымском мосту в субботу, 8 октября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. При этом судоходные участки повреждены не были. В настоящее время ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.

Кроме того, движение автомобилей по мосту было временно приостановлено. В этой связи в Керчи были обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта.

Как сообщил Росморречфлот, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.