Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будут полноценно пропускать. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«По железной дороге — могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности технические для этого у нас есть. Если необходимо, мы поставим дополнительные поезда для перевозки пассажиров», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Он также добавил, что грузовики в Крым в ближайшие сутки будут отправляться паромами.

В то же время он призвал уменьшить количество поездок по Крымскому мосту.

Кроме того, он рассказал, что водолазы начнут обследование Крымского моста с 6 утра 9 октября.

Ранее в этот день Минтранс сообщил о получении разрешения на движение поездов по Крымскому мосту. Там также отметили, что первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.