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В Совфеде назвали возможный ответ на теракт на Крымском мосту

Сенатор Климов назвал возможный ответ на теракт на Крымском мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов 10 октября заявил «Известиям», что нужно уничтожать террористов и их пособников.

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Таким образом он отреагировал на теракт на Крымском мосту.

«Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Анатольевич Медведев уже сообщил публично, что необходимо террористов в таком случае уничтожать. Я с этой точкой зрения полностью согласен — нужно уничтожать террористов и их пособников, невзирая на их локации. У нас есть специальные службы, которые знают, как кого находить и как кого ликвидировать», — сказал сенатор.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины, добавил глава российского государства.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Владелец автомобиля и его водитель установлены. По предварительным данным СК России, в результате произошедшего погибли три человека.

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