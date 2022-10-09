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ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту, сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — сказал Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы СК, теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

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