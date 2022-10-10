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Грузовое сообщение на Крымском мосту восстановят 16 октября

Глава Крыма Аксенов: восстановление грузового сообщения на Крымском мосту ожидается к 16 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Восстановление грузового сообщения на Крымском мосту ожидается к 16 октября. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«После того как с фурами за 2-3 дня растянем ситуацию, все будет штатно, как в мирной жизни. <...> Мы полагаем, что к 16 числу возможно восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Аксенов подчеркнул, что работы по восстановлению Крымского моста могут быть закончены в течение месяца-полутора.

«Исследования с точки зрения сохранности конструкции проведены. Путь понятен, работы идут, надеемся, что ничто нам не помешает и все будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул он.

В эфире «Соловьев Live» Аксенов отметил, что власти Крыма предпринимают максимальные усилия для обеспечения безопасности военных и других объектов в регионе.

«Могу сказать, что на 99% ситуация [под контролем]. Cам тестировал системы безопасности на нескольких объектах. Может быть, и из произошедшего выводы сделали», — заключил глава Крыма.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повреждения опор Крымского моста, предварительно, будут устранены к концу недели. По его словам, работы по восстановлению Крымского моста идут в круглосуточном режиме. При этом Хуснуллин подчеркнул, что уже проведены работы по демонтажу асфальта на консолях, а также балки автомобильной дороги.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

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