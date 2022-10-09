Стальной аргумент: как идут восстановительные работы на Крымском мосту

Спустя сутки после ЧП на Крымском мосту удалось восстановить и автомобильное, и железнодорожное сообщение с полуостровом . Кроме того, для всех желающих организовали бесплатную паромную переправу. Но пока быстро добраться в Крым не получится — для обеспечения безопасности проезжающие автомобили тщательно досматривают. В Следственном комитете России сообщили, что уже установили данные о взорвавшейся фуре и ее собственнике. О том, кто сидел за рулем злополучного грузовика, какие силы могут стоять за произошедшим и какими способами сейчас можно попасть на полуостров — в материале «Известий».

Охрана спокойствия

После ЧП на Крымском мосту специалистам удалось в достаточно короткий срок восстановить автомобильное и железнодорожное движение по магистрали.

Сейчас движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту идет по графику, а в 19.00 будет полностью восстановлено пригородное сообщение , сообщили 9 октября в Минтрансе. Все задержанные за день до ЧП поезда из Крыма уже отправлены, добавили в перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Дорожное полотно, чуть сильнее пострадавшее от взрыва, тоже не перекрыто . Сначала мост работал в реверсивном режиме, но во второй половине дня 9 октября запустили движение уже по двум полосам . На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения , отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Стальной аргумент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

До особого распоряжения проехать по мосту смогут только легковые машины , сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Каждое транспортное средство досматривается. Мы проверяем документы, багажник, сумки водителей и пассажиров. Это занимает определенное время, но все относятся с пониманием, — сообщил «Известиям» сотрудник ГИБДД, осматривающий проезжающие авто.



Для оперативной проверки грузовиков в Крым скоро доставят досмотровые комплексы из Херсонской области , сообщал ранее Сергей Аксенов.

Попасть на Крымский мост на машине можно через Тамань. В городе две трассы ведут прямиком к главной артерии, которая соединяет полуостров с материковой Россией.

Стальной аргумент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На обоих подъездах из-за большого числа желающих и тщательной процедуры досмотра образовываются пробки . Хотя теперь путь через мост только в одну сторону может занять около 12 часов, люди, стоящие в очереди, сохраняют спокойствие.

— У меня родители живут в Керчи. Приезжаем каждые выходные, — рассказал «Известиям» житель Тамани Сергей Васильчиков. — К сожалению, сейчас придется долго ждать, но, главное, хотя бы какое-то движение есть, и восстановили его оперативно.

Водитель фуры Семен Кабанов тоже сохраняет оптимистичный настрой.

— Если честно, то единственное, что приходит в голову: «пронесло». Когда увидел первые новости, подумал, что все — разрушили мост, — поделился эмоциями водитель. — Но на на самом деле все не так страшно. Хорошо, что есть хотя бы такой способ добраться до Крыма.

Стальной аргумент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чтобы людям было комфортно ожидать очереди на проезд, перед Крымским мостом разбита палатка, где каждый желающий может перекусить гречкой с тушенкой и выпить горячего чаю.

Погода вносит коррективы

Еще один способ перебраться на полуостров — паром . До него можно добраться через порт «Кавказ». Из Тамани путь займет около часа . Для всех переправа бесплатна , сообщал Сергей Аксенов.



Однако в полдень 9 октября паромы были недоступны из-за непогоды , рассказал «Известиям» один из посетителей придорожного кафе. Природа и правда не благоприятствует морскому движению — с самого утра идут сильные дожди, прекращающиеся лишь на короткое время.

Чтобы ожидающим не так мешала разбушевавшаяся погода, на парковке заведения также развернута палатка, где все те, кому необходимо добраться до Крыма, могут перекусить и согреться. Кроме того, здесь постоянно дежурит бригада скорой помощи.

Стальной аргумент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Сегодня утром перестали пускать на паром. Причин не назвали, но здесь и так понятно, что сильно испортилась погода, — рассказали «Известиям» в семье туристов из Москвы.

Молодые люди Виктор и Марина приехали в Краснодарский рай, чтобы отпраздновать годовщину своей свадьбы. Планировали навестить друзей в столице региона, а потом на машине доехать до Крыма.

— Конечно, мы сначала испугались, — поделилась девушка. — Потом расстроились, что отдых пропал. Но твердо решили, что, если будет шанс, то постараемся доехать до места назначения.

Семья не стала отчаиваться, что паромы не ходят, добавил Виктор. Вместе с женой они приняли решение отпраздновать торжество прямо в очереди на переправу.

Стальной аргумент Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Мы не унываем. Повреждения у моста не такие страшные. Пока ждали, когда начнут ходить паромы, мы успели познакомиться с новыми людьми и устроить небольшое застолье, — отметил молодой человек.

К 14:00 мск стало известно, что Керченская паромная переправа перевезла более 100 автомобилей «Газель» и 600 пассажиров . Об этом сообщил и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.



Кроме того, 9 октября в первый рейс из Крыма отправился паром для большегрузов с 16 автомобилями на борту, сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.

Версии и реакция

Возгорание на главной артерии между материковой частью России и полуостровом произошло 8 октября около 6:00 мск . По предварительным данным Следственного комитета, в результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который шел в направлении полуострова, и частично обрушились два автомобильных пролета . Это привело к гибели трех человек, тела двоих — мужчины и женщины — уже подняли водолазы . Их личности устанавливают, добавили в СК.

Как выяснили «Известия», водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры получил заказ на перевозку груза 6 октября. Машина зарегистрирована на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова. На ней работал его дядя по имени Махир. Мужчина занимался грузоперевозками, а свидетельство об индивидуальном предпринимательстве было оформлено на его супругу Наибу.

Стальной аргумент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным источника РЕН ТВ, 6 октября водитель получил заказ от фирмы «ТЭК-34» на перевозку упаковочной пленки из Армавира (Краснодарский край) в Симферополь. С момента ЧП Махир не выходил на связь с родственниками.

Позднее в Следственном комитете России сообщили, что данные грузового автомобиля и его собственника установлены. По сообщению источника РЕН ТВ, на мосту взорвался автомобиль марки International ProStar с кубанскими госномерами.

По реакции киевского режима можно сделать вывод о причастности Киева к произошедшему . Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту — это «начало».

По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой это говорит «о террористической сущности украинской власти».

— Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности, — написала она в своем Telegram-канале 8 октября.

На украинский след также указывают данные источника РЕН ТВ. Фирма «ТЭК-34», на чей заказ на бирже откликнулся Махир Юсубов, выполняла функции посредника между заказчиком, грузополучателем и водителем.

Стальной аргумент Сотрудники СК РФ на месте пожара на одном из участков Крымского моста Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Согласно сообщению представителя «ТЭК-34», грузополучателю было очень важно получить доставку в Симферополе рано утром 8 октября. В самой фирме обратили внимание на характерный акцент грузополучателя, похожий на украинский. Кроме того, уже после взрыва представитель компании не смог дозвониться до грузополучателя, при этом услышал автоответчик на языке, похожем на украинский, пишет РЕН ТВ.

— Это происшествие говорит о том, что украинская сторона начала вести политику террора, убийства и диверсий. Судя по характеру хлопка, машина была начинена взрывчаткой не менее, чем на 100 кг , — считает почетный президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Перспективы ремонта

На 21:00 мск 8 октября на месте аварии провели инструментальное обследование, определили и объемы ремонта, сообщил глава Крыма в своем Telegram-канале. Для проведения ремонта уже привлекли строительные бригады и заказали необходимый материал, уточнил он.

— Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ» . Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ», — отметил глава республики.

Стальной аргумент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько