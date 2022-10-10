Хуснуллин назвал сроки устранения повреждений опоры Крымского моста

Повреждения опор Крымского моста, предварительно, будут устранены к концу недели. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели», — сказал он на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Металлоконструкции для Крымского моста начнут поставлять уже к концу недели, отметил вице-премьер РФ. Он добавил, что Минтрансу и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно были доставлены на место.

По его словам, работы по восстановлению Крымского моста идут в круглосуточном режиме. При этом Хуснуллин подчеркнул, что уже проведены работы по демонтажу асфальта на консолях, а также балки автомобильной дороги.

«Ведется разработка плана графика по демонтажу поврежденных конструкций. Он будет готов в течение трех дней. К этому времени подтягиваются дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другая необходимая техника», — подчеркнул вице-премьер РФ.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.