Реклама
Прямой эфир
Общество
Аксенов сообщил о готовящемся запуске четвертого парома через Керченский пролив
Мир
Байден осудил удары РФ по объектам Украины
Мир
Зеленский рассчитывает на лидерство Лондона в поддержке Киева
Мир
Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе назвал Украину террористическим государством
Общество
Бастрыкин поручил дать оценку фактам преследования СБУ должностных лиц РФ
Мир
На Украине заявили о прекращении экспорта электроэнергии в ЕС
Политика
В Крыму предложили запретить выезд из РФ военнообязанным россиянам
Мир
Представитель генсека ООН назвал ракетные удары по Украине неприемлемой эскалацией
Общество
Грузовое сообщение на Крымском мосту восстановят 16 октября
Мир
Захарова сравнила методы СБУ с действиями ИГ и «Аль-Каиды»
Политика
В Госдуме заверили в окончании конфликта на Украине переговорами
Мир
Пушилин назвал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины адекватным ответом

Аксенов сообщил о готовящемся запуске четвертого парома через Керченский пролив

Аксенов: четвертый паром через Керченский пролив запустят к утру 11 октября
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С утра вторника, 11 октября, на Керченской паромной переправе начнут работать уже четыре парома. Об этом 10 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается
Как организуют снабжение полуострова после ЧП

«Сейчас работают два парома. <...> И завтра с утра присоединится еще один паром. Это даст возможность перевозить 160-180 фур», — рассказал Аксенов телеканалу «Россия-1».

По его данным, сейчас на стоянке в Керченском аэропорту скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму.

Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома «Керченский-2» и «Лаврентий». Также на линии курсируют пассажирские суда «Диана Тривиа» и «Клемез». Морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка проводится бесплатно.

9 октября врио министра транспорта региона Николай Лукашенко сообщил, что ожидающие парома 250 большегрузных грузовиков в Крыму переправят через Керченский пролив в течение двух дней. По словам чиновника, на море наблюдается небольшое волнение, которое на работу паромов в Керчи не влияет.

Утром 8 октября, по данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал 9 октября, что теракт подготовили украинские спецслужбы.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тогда же заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022