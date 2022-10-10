Аксенов сообщил о готовящемся запуске четвертого парома через Керченский пролив

С утра вторника, 11 октября, на Керченской паромной переправе начнут работать уже четыре парома. Об этом 10 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сейчас работают два парома. <...> И завтра с утра присоединится еще один паром. Это даст возможность перевозить 160-180 фур», — рассказал Аксенов телеканалу «Россия-1».

По его данным, сейчас на стоянке в Керченском аэропорту скопилось порядка 500 фур, еще порядка 300 находятся на различных стоянках по Крыму.

Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома «Керченский-2» и «Лаврентий». Также на линии курсируют пассажирские суда «Диана Тривиа» и «Клемез». Морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка проводится бесплатно.

9 октября врио министра транспорта региона Николай Лукашенко сообщил, что ожидающие парома 250 большегрузных грузовиков в Крыму переправят через Керченский пролив в течение двух дней. По словам чиновника, на море наблюдается небольшое волнение, которое на работу паромов в Керчи не влияет.

Утром 8 октября, по данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал 9 октября, что теракт подготовили украинские спецслужбы.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тогда же заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.