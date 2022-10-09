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Власти Крыма назвали сроки отправки 250 фур через Керченский пролив

Власти Крыма: ожидающие отправки парома в Крыму 250 фур переправят через Керченский пролив за два дня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ожидающие парома 250 большегрузных грузовиков в Крыму переправят через Керченский пролив в течение двух дней. Об этом 9 октября сообщил врио министра транспорта региона Николай Лукашенко.

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«В течение двух дней [отправим 250 грузовых машин]. Это с учетом погодных условий», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, сейчас ветра почти нет, на море наблюдается небольшое волнение, которое на работу паромов в Керчи не влияет.

Ранее в воскресенье об очереди из 250 большегрузов сообщал глава администрации Керчи Святослав Брусаков. По его словам, готовятся к запуску большой паром «Мрия» и малый паром «Ейск».

По состоянию на 14.00 мск, керченская паромная переправа, организованная накануне после ЧП на Крымском мосту, перевезла уже более 100 автомобилей «Газель» и более 600 пассажиров.

Утром 8 октября, по данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Позднее в Следственном комитете России сообщили, что данные грузового автомобиля и его собственника установлены. По данным источника «Известий», на мосту взорвался автомобиль марки International ProStar с кубанскими госномерами.

По официальным данным СК, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Возбуждено уголовное дело.

После произошедшего президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Тогда же Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста.

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