Порядка 650 пассажиров переправлено через Керченский пролив

Керченская паромная переправа, организованная накануне после ЧП на Крымском мосту, перевезла более 100 автомобилей «Газель» и 600 пассажиров, сообщил и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко 9 октября.

«Со вчерашнего дня через Керченскую паромную переправу осуществлена перевозка порядка 100 единиц автомобилей марки «Газель» и 653 пассажира катерами и паромом в обоих направлениях», — рассказал он журналистам.

Лукашенко отметил, что сейчас приоритет отдается рейсовым автобусам, а также машинам с медикаментами и скоропортящимися продуктами.

По его словам, уже в воскресенье также начнет работу паром «Лаврентий», который предназначен для перевозки большегрузов и автопоездов.

Ранее 9 октября в Минтрансе сообщали, что паромная переправа в Крым работает стабильно.

Накануне корреспондент «Известий» Вероника Котькова рассказала, что в Керченском порту два парома — «Керченский-2» и «Ейск» — готовы к перевозке малотоннажного транспорта. По ее словам, крупные фуры будут переправлять два других более крупных парома «Лаврентий» и «Мария», которые вмещают в себя по 30 длинномеров.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.