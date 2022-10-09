В Керченском порту два парома подготовлены к перевозке малотоннажных автомобилей

В керченском порту два парома — «Керченский-2» и «Ейск» — готовы к перевозке малотоннажного транспорта. Об этом 8 октября рассказала корреспондент «Известий» Вероника Котькова.

«В Керченском порту ждут погрузки два парома — «Керченский-2» и «Ейск», которые вместят в себя по 15 малотоннажных автомобилей», — рассказала корреспондент.

Журналист отметила, что крупные фуры будут переправлять два других более крупных парома «Лаврентий» и «Мария», которые вмещают в себя по 30 длинномеров. Судна начнут курсировать из рыбного порта в порт «Кавказ» с 9 октября.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых автомобилей, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

В 22:14 мск по Крымскому мосту проследовал первый поезд Симферополь – Москва.