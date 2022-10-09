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Паром для большегрузов отправился в первый рейс из Крыма

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Паром для большегрузов с 16 автомобилями на борту отправился в первый рейс из Крыма. Об этом 9 октября сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.

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«Запустили паром «Лаврентий» для перевозки большегрузов и пассажирских автобусов. Отправляться он будет от рыбного порта. Первым рейсом от рыбного порта отправлены 16 грузовиков, автобусы проходят проверку», — написал он в Telegram-канале.

Брусаков отметил, что готовятся к запуску большой паром «Мрия» и малый паром «Ейск».

«От паромной переправы в порт «Кавказ» в постоянном режиме курсирует паром «Керченский-2», который перевозит газели и малотоннажные транспортные средства», — уточнил мэр.

По Крымскому мосту движение осуществляется в штатном режиме, добавил Брусаков.

Ранее в этот же день стало известно, что Керченская паромная переправа, организованная накануне после ЧП на Крымском мосту, перевезла уже более 100 автомобилей «Газель» и более 600 пассажиров.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.

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