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Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно, заявил в субботу, 8 октября, глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы приняли решение, что паромная переправа будет работать бесплатно, перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет», — приводит его слова «РИА Новости».

В распоряжении «Известий» также появились первые кадры с паромной переправы.

Как в свою очередь сообщил заместитель главы администрации города Керчи Олег Шевченко, специалисты начали погрузку первых машин на паромы из Крыма.

«Сейчас 14 «Газелей» выходят на паромы, грузятся на паром, выезжают в сторону [порта] Кавказ», — сказал он.

Шевченко также уточнил, что предусмотрено несколько типов судов, в том числе только для пассажиров, и специальные паромы для особенно габаритных машин.

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Известно, что через Керченский пролив будут полноценно работать три парома.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

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