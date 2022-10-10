Исключительный список: алкоголю и презервативам дали привилегии при ввозе из ЕС

Алкоголь, контрацептивы, табак, бытовая химия и музыкальные инструменты продолжат беспрепятственно поставлять в Россию из ЕС. Тогда как для большинства другой импортной продукции с 10 октября появится дополнительный барьер — страна закрывает границу для европейских фур и все товары придется перегружать на транспорт отечественных перевозчиков. Запрет на въезд фур содержится в утвержденном постановлении правительства. В документе приводится и перечень исключений, который удивил экспертов. Помимо действительно необходимого и скоропортящегося — лекарств, молочных продуктов, овощей — в него попали и не самые очевидные товары. Чем руководствовалось правительство при составлении списка — в материале «Известий».

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С 10 октября и до конца года Россия закрывает свою границу для европейских фур, которые везут в нашу страну потребительские товары. Об этом сказано в уже утвержденном постановлении правительства. «Известия» ознакомились с документом. С этого момента транспорт может следовать до границы России, после чего товары из фур придется перегрузить в отечественный транспорт либо перецепить. Аналогичный подход уже практикует Белоруссия, которая запретила транспорту из ЕС въезжать в страну, сделав исключения для агропромышленной продукции, продовольствия, лекарств.

По аналогии Россия подготовила свой список товаров, которые не попадут под ограничения, то есть европейские фуры с ними смогут пересекать границу и следовать до места назначения в стране. Речь идет о 58 категориях продукции. Бизнес просил предусмотреть такую возможность для части импорта. При обсуждении упоминали скоропортящиеся товары и максимально необходимые людям, например лекарства, овощи, молочную продукцию, которая может испортиться при длительной перецепке или перегрузке: этот процесс может занимать несколько дней. Ведомства согласовали исключения. В них кроме вышеперечисленных попали нетривиальные товары, которые с первого взгляда сложно причислить к продукции первой необходимости или к скоропортящимся продуктам.

Исключительный список Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Речь идет об алкоголе и безалкогольных напитках, контрацептивах, табаке, бытовой химии и музыкальных инструментах. В Минпромторге «Известиям» пояснили, почему эти наименования оказались в перечне исключений. Ведомство подчеркнуло, что список формировали с учетом мнения промышленных предприятий и торговли. Ранее крупнейшие продовольственные сети действительно просили исключить алкоголь — компании опасались, что ценные бутылки разобьют.

— Характеристики товаров исключают возможность их перевозки автомобильным транспортом с использованием перегрузки или перецепки на границе. Есть риск, что продукция потеряет свои качественные характеристики. Поэтому под исключение попали такие категории, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы, — сказали в министерстве.

Такие риски актуальны для часов и музыкальных инструментов — их могут повредить на границе, так как они хрупкие. У контрацептивов и бытовой химии тоже есть особенности: их нужно хранить при определенном температурном режиме, который может быть нарушен при перецепке или перегрузке.

— Температурный режим перевозки зависит от конкретной продукции и ее упаковки: для бытовой химии и контрацептивов он колеблется от +5 до +25 градусов, — отметили в Минпромторге.

Плюс их нельзя заморозить и держать под прямыми лучами солнца, добавили в министерстве. Гели для стирки можно перевозить при температуре не ниже +5: они находятся в полимерной упаковке, а бытовая химия — в аэрозольной, что требует хранения от 0 градусов. Более того, для товаров важна стабильная температура, без перепадов: капсулы для стирки или посудомоечных машин могут испортиться, гели и кондиционеры для стирки при перегреве или заморозке теряют свои потребительские свойства, сказали в ведомстве.

Исключительный список Фото: Getty Images/Pusteflower9024

Минпромторг совместно с бизнесом планирует наблюдать, как предприниматели будут применять новые правила по фурам из ЕС. Если понадобится, ведомство внесет изменения в действующий порядок, это касается и перечня исключений, добавили в министерстве.

Симметричный ответ

Запрет на въезд в РФ фур с европейскими номерами усиливает влияние антироссийских санкций на потребительский рынок, сказала «Известиям» глава АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Хотя такая мера позволит отечественным и белорусским перевозчикам выиграть, ведь в апреле они потеряли значительную часть доходов. Дело в том, что ЕС весной этого года запретил им пересекать границу Евросоюза.

— Ограничение со стороны России может осложнить импорт сырья и материалов, которые используют в производстве продуктов питания. Также может вырасти цена на транспортировку оборудования, которое задействовано в пищевой промышленности. При этом в список не попали действительно важные товары, например, для АПК — ветеринарные препараты, — отметила эксперт.

Исключительный список Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она предполагает, что из-за ограничений может подскочить спрос на транспортные услуги российских компаний. И это создаст сложности на рынке: именно в конце года нагрузка на логистику обычно растет — это сезонный фактор. Плюс отрасль может столкнуться с нехваткой водителей из-за их мобилизации, в итоге ситуация станет давить на стоимость перевозки.

— Логистика является одним из ключевых факторов роста потребительских цен в последние 2,5 года, поэтому дополнительно создавать барьеры сейчас нерационально, — резюмировала она.

Запрет на въезд фур из ЕС — это решение, которое призвано защитить отечественных перевозчиков, ведь они потеряли в объеме перевозок, отметила независимый эксперт по внешнеэкономической деятельности Мария Шувалова. При этом она не уверена, что эта мера даст желаемый эффект. Список исключений достаточно обширный, а значит, европейские перевозчики по-прежнему будут доставлять товары до точки назначения в России.

Запрет призван «отзеркалить» европейские санкции и не потерять продукцию, которая в том числе разрешена к ввозу по параллельному импорту. Но есть риск, что в итоге это решение обернется подорожанием товаров, ведь цепочки поставок рвутся, в них появляются дополнительные звенья, заключила Мария Шувалова.