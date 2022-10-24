Тихий дрон: США готовят новые санкции против России и Ирана из-за беспилотников
США готовят новые санкции против России и Ирана из-за поставок дронов. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Москве. Хотя Москва отрицает приобретение иранских беспилотников, американская сторона намерена поднять этот вопрос на полях ООН. В МИД ФРГ «Известиям» заявили, что продолжат усиливать санкционное давление в отношении исламской республики. Тем не менее в Берлине утверждают, что никакой связи между историей с дронами и иранской ядерной сделкой нет. Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Вашингтон будет использовать тему с беспилотниками для давления на Тегеран на переговорах по ядерной сделке.
Обвинения дошли до санкций
Сообщения о поставках иранских дронов РФ начали появляться еще в июле с подачи Washington Post. Издание со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Иран в августе поставил России несколько сотен дронов Shahed-191 и Shahed-129. По словам источников, их якобы ввозили грузовыми самолетами напрямую из Тегерана в РФ.
В середине октября газета также сообщила, что Иран готовит дополнительные поставки дронов-камикадзе и ракет класса «земля – земля» Fateh-110 и Zolfaghar. По данным издания, это иранские баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.
За торговлю оружием США готовят новые санкции против РФ и Ирана, чтобы усложнить продажу иранских вооружений России, рассказали «Известиям» в посольстве США в Москве. Там отметили: Вашингтон «с июля предупреждал, что Иран планирует продать России оружие, в том числе БПЛА, для использования против Украины».
БПЛА иранского производства Shahed-129
— Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине. Мы готовимся активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном и усложним продажу Ираном этого оружия РФ. Мы также продолжим работу с союзниками и партнерами, в том числе в ООН, для решения проблемы опасного распространения Ираном оружия в Россию, — сказали в диппредставительстве.
Какие именно это будут санкции, в посольстве США не уточнили. Пока Штаты не вводили санкции против Ирана или РФ за поставки или покупку дронов и иных видов вооружений.
Обоснованием для возможных ограничительных мер Вашингтон вслед за представителями Франции и Великобритании называет резолюцию 2231 Совбеза ООН — этот документ закрепил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
Согласно резолюции, эмбарго на экспорт и импорт вооружений в отношении Ирана действовало до октября 2020 года. США — хотя они и вышли из ядерной сделки двумя годами ранее — пытались продлить этот запрет, но Совбез встал на сторону Ирана и подтвердил снятие ограничений.
Ракеты Fateh-110 на иранских военных учениях «Великий пророк – 7». 2012 год
Сейчас же западные дипломаты утверждают, что по ядерной сделке осталось и другое эмбарго — на экспорт ракет и связанных с ними технологий. Оно в силе до октября 2023 года и запрещает помимо ракет куплю-продажу у Ирана передовых военных систем, включая БПЛА.
Именно потому, что поставки дронов могут нарушать оружейное эмбарго резолюции ООН, 21 октября Украина призвала всемирную организацию провести расследование этого вопроса. Призыв поддержали Великобритания, Франция и Германия.
Иран решительно осудил этот призыв к ООН. Представитель МИДа страны Нассер Канаани заявил, что Тегеран отрицает поставку беспилотников Москве. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступавший в тот же день на заседании СБ, назвал сообщения о дронах «фейками».
Необоснованные утверждения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснил, что Кремлю ничего не известно о покупке боевых беспилотников у Ирана, а публикацию Washington Post назвал «одним из участившихся информационных вбросов».
«Нет, мы не располагаем такой информацией (об использовании иранских дронов). Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — отметил Песков.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова во время брифинга 20 октября заявила, что не видит необходимости комментировать «предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии», поскольку «всё это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений».
Представители Минобороны России уточняли, что используют на Украине следующие типы БПЛА: «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».
Барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет» на стенде концерна «Калашников» в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2019»
Именно «Герань-2» украинские власти называют закупленными у Ирана боевыми беспилотниками типа Shahed. По их версии, РФ якобы закупает эти БПЛА, дорабатывает их, перекрашивает, а затем использует для атак.
В МИД Ирана также назвали эти утверждения «необоснованными». Глава МИДа страны Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что «исламская республика не предоставляла и не будет предоставлять какое-либо оружие для использования <…> на Украине».
Пустые обсуждения
Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с «Известиями» уточнил, что даже если обсуждение дронов дойдет до ООН, оно не приведет к каким-либо действиям Совбеза, поскольку Россия и Китай не поддержат резолюцию.
Но США могут не выдвигать отдельное голосование, а задействовать уже включенные в ядерную сделку механизмы. Тогда санкции против Ирана вступят в силу автоматически, без необходимости в дополнительном голосовании Совбеза. Подобный механизм реагирования администрация Дональда Трампа уже обсуждала в 2020 году, чтобы продлить оружейное эмбарго против Ирана. Тем не менее тогда к нему США так и не прибегли.
Иранские дроны — если их отправка подтвердится — могут привести к переменам в региональной политике. В частности, Израиль, главный антагонист Ирана в регионе, вероятно, сменит свой нейтральный статус и начнет поставки вооружений Украине. С таким призывом уже выступил министр по делам диаспоры Нахман Шай.
Российский дрон-камикадзе «Герань-2» в небе над Киевом
Президент и основатель Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен заявил «Известиям», что решение, предоставлять оружие или нет, Израиль будет принимать после парламентских выборов 1 ноября.
— Пока Яир Лапид остается премьер-министром, я ожидаю, что Израиль будет в большей степени придерживаться риторики и действий, критикующих Россию, — заключил эксперт.
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не будет передавать оружие Украине «из оперативных соображений», но направит гуманитарную помощь.
Переговорный тупик
В Евросоюзе нет единого мнения о необходимости вводить масштабные санкции против Ирана из-за ситуации вокруг дронов. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 18 октября заявил, что Европа будет искать «конкретные доказательства» того, что Россия использовала беспилотники Shahed-136 в последние недели.
Тем не менее ЕС 22 октября ввел точечные санкции против трех иранских физлиц и одного юрлица в связи с их «ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов», которые РФ якобы использует на Украине.
При этом в ЕС уверяют, что ситуация вокруг беспилотников никак не влияет на ядерную сделку, будущее которой находится в подвешенном состоянии. В частности, в МИД Германии сказали «Известиям», что «между этими санкциями и СВПД нет никакой связи». То есть успех (или неуспех) на переговорах по восстановлению соглашения не будет зависеть от итогов предлагаемого расследования ООН.
Запуск иранского дрона-камикадзе Shahed-136
— Сейчас переговоры не ведутся. Они зашли в тупик еще до начала протестов в Иране, отчасти потому, что Иран продолжал выдвигать требования, выходящие за рамки СВПД, — уточнили в МИД ФРГ.
Как ранее заявил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия рассчитывает, что переговоры по ядерной сделке могут возобновиться после промежуточных выборов в конгресс США — во второй половине ноября.
Впрочем, в Госдепе США на днях объявили, что Вашингтон сейчас больше сконцентрирован на протестах в исламской республике, которые начались после гибели 22-летней студентки Махсы Амини. Старший сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что «Запад может использовать эту возможность для большего давления на Иран, в частности, по линии ядерной сделки».
— Хотя это соглашение сейчас нужнее всего ЕС, который переживает энергетический кризис, Иран тоже заинтересован в ее восстановлении, — сказал эксперт «Известиям».
По его словам, для исламской республики отход от сделки, точнее, ее невосстановление не станет кардинальной переменой, поскольку страна живет под санкциями с 1979 года. Сделка фактически остановлена еще с 2018 года (Дональд Трамп вывел США из соглашения в одностороннем порядке), потому окончательный отказ от нее не станет фатальным, пояснил специалист.