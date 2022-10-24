Тихий дрон: США готовят новые санкции против России и Ирана из-за беспилотников

США готовят новые санкции против России и Ирана из-за поставок дронов . Об этом «Известиям» сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Москве. Хотя Москва отрицает приобретение иранских беспилотников, американская сторона намерена поднять этот вопрос на полях ООН. В МИД ФРГ «Известиям» заявили, что продолжат усиливать санкционное давление в отношении исламской республики. Тем не менее в Берлине утверждают, что никакой связи между историей с дронами и иранской ядерной сделкой нет. Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Вашингтон будет использовать тему с беспилотниками для давления на Тегеран на переговорах по ядерной сделке.

Обвинения дошли до санкций

Сообщения о поставках иранских дронов РФ начали появляться еще в июле с подачи Washington Post. Издание со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Иран в августе поставил России несколько сотен дронов Shahed-191 и Shahed-129. По словам источников, их якобы ввозили грузовыми самолетами напрямую из Тегерана в РФ.

В середине октября газета также сообщила, что Иран готовит дополнительные поставки дронов-камикадзе и ракет класса «земля – земля» Fateh-110 и Zolfaghar . По данным издания, это иранские баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.

За торговлю оружием США готовят новые санкции против РФ и Ирана, чтобы усложнить продажу иранских вооружений России, рассказали «Известиям» в посольстве США в Москве . Там отметили: Вашингтон «с июля предупреждал, что Иран планирует продать России оружие, в том числе БПЛА, для использования против Украины».

Тихий дрон_2 БПЛА иранского производства Shahed-129 Фото: commons.wikimedia.org

— Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине. Мы готовимся активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном и усложним продажу Ираном этого оружия РФ. Мы также продолжим работу с союзниками и партнерами, в том числе в ООН, для решения проблемы опасного распространения Ираном оружия в Россию, — сказали в диппредставительстве.

Какие именно это будут санкции, в посольстве США не уточнили . Пока Штаты не вводили санкции против Ирана или РФ за поставки или покупку дронов и иных видов вооружений.

Обоснованием для возможных ограничительных мер Вашингтон вслед за представителями Франции и Великобритании называет резолюцию 2231 Совбеза ООН — этот документ закрепил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Согласно резолюции, эмбарго на экспорт и импорт вооружений в отношении Ирана действовало до октября 2020 года . США — хотя они и вышли из ядерной сделки двумя годами ранее — пытались продлить этот запрет, но Совбез встал на сторону Ирана и подтвердил снятие ограничений.

Тихий дрон_1 Ракеты Fateh-110 на иранских военных учениях «Великий пророк – 7». 2012 год Фото: commons.wikimedia.org

Сейчас же западные дипломаты утверждают, что по ядерной сделке осталось и другое эмбарго — на экспорт ракет и связанных с ними технологий . Оно в силе до октября 2023 года и запрещает помимо ракет куплю-продажу у Ирана передовых военных систем, включая БПЛА .

Именно потому, что поставки дронов могут нарушать оружейное эмбарго резолюции ООН, 21 октября Украина призвала всемирную организацию провести расследование этого вопроса . Призыв поддержали Великобритания, Франция и Германия.

Иран решительно осудил этот призыв к ООН . Представитель МИДа страны Нассер Канаани заявил, что Тегеран отрицает поставку беспилотников Москве. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступавший в тот же день на заседании СБ, назвал сообщения о дронах «фейками».

Необоснованные утверждения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснил, что Кремлю ничего не известно о покупке боевых беспилотников у Ирана, а публикацию Washington Post назвал «одним из участившихся информационных вбросов».

«Нет, мы не располагаем такой информацией (об использовании иранских дронов). Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — отметил Песков.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова во время брифинга 20 октября заявила, что не видит необходимости комментировать «предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии», поскольку «всё это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений».

Представители Минобороны России уточняли, что используют на Украине следующие типы БПЛА: «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2» .

Тихий дрон_4 Барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет» на стенде концерна «Калашников» в рамках открытия международного военно-технического форума «Армия-2019» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Именно «Герань-2» украинские власти называют закупленными у Ирана боевыми беспилотниками типа Shahed. По их версии, РФ якобы закупает эти БПЛА, дорабатывает их, перекрашивает, а затем использует для атак .

В МИД Ирана также назвали эти утверждения «необоснованными». Глава МИДа страны Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что «исламская республика не предоставляла и не будет предоставлять какое-либо оружие для использования <…> на Украине».

Пустые обсуждения

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с «Известиями» уточнил, что даже если обсуждение дронов дойдет до ООН, оно не приведет к каким-либо действиям Совбеза, поскольку Россия и Китай не поддержат резолюцию .

Но США могут не выдвигать отдельное голосование, а задействовать уже включенные в ядерную сделку механизмы . Тогда санкции против Ирана вступят в силу автоматически , без необходимости в дополнительном голосовании Совбеза. Подобный механизм реагирования администрация Дональда Трампа уже обсуждала в 2020 году, чтобы продлить оружейное эмбарго против Ирана. Тем не менее тогда к нему США так и не прибегли.

Иранские дроны — если их отправка подтвердится — могут привести к переменам в региональной политике . В частности, Израиль , главный антагонист Ирана в регионе, вероятно, сменит свой нейтральный статус и начнет поставки вооружений Украине . С таким призывом уже выступил министр по делам диаспоры Нахман Шай.

Тихий дрон_5 Российский дрон-камикадзе «Герань-2» в небе над Киевом Фото: REUTERS/Roman Petushkov

Президент и основатель Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен заявил «Известиям», что решение, предоставлять оружие или нет, Израиль будет принимать после парламентских выборов 1 ноября.

— Пока Яир Лапид остается премьер-министром, я ожидаю, что Израиль будет в большей степени придерживаться риторики и действий, критикующих Россию, — заключил эксперт.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не будет передавать оружие Украине «из оперативных соображений», но направит гуманитарную помощь.

Переговорный тупик

В Евросоюзе нет единого мнения о необходимости вводить масштабные санкции против Ирана из-за ситуации вокруг дронов . Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 18 октября заявил, что Европа будет искать «конкретные доказательства» того, что Россия использовала беспилотники Shahed-136 в последние недели.

Тем не менее ЕС 22 октября ввел точечные санкции против трех иранских физлиц и одного юрлица в связи с их «ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов», которые РФ якобы использует на Украине.

При этом в ЕС уверяют, что ситуация вокруг беспилотников никак не влияет на ядерную сделку , будущее которой находится в подвешенном состоянии. В частности, в МИД Германии сказали «Известиям», что «между этими санкциями и СВПД нет никакой связи». То есть успех (или неуспех) на переговорах по восстановлению соглашения не будет зависеть от итогов предлагаемого расследования ООН.

Тихий дрон_3 Запуск иранского дрона-камикадзе Shahed-136 Фото: youtube.com

— Сейчас переговоры не ведутся. Они зашли в тупик еще до начала протестов в Иране , отчасти потому, что Иран продолжал выдвигать требования, выходящие за рамки СВПД, — уточнили в МИД ФРГ.

Как ранее заявил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия рассчитывает, что переговоры по ядерной сделке могут возобновиться после промежуточных выборов в конгресс США — во второй половине ноября .

Впрочем, в Госдепе США на днях объявили, что Вашингтон сейчас больше сконцентрирован на протестах в исламской республике, которые начались после гибели 22-летней студентки Махсы Амини. Старший сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что «Запад может использовать эту возможность для большего давления на Иран, в частности, по линии ядерной сделки».

— Хотя это соглашение сейчас нужнее всего ЕС, который переживает энергетический кризис, Иран тоже заинтересован в ее восстановлении , — сказал эксперт «Известиям».