Уран, товарищи: переговоры по CВПД могут возобновить в ноябре

Иран и США могут прийти к итоговому соглашению по ядерной сделке после американских выборов — ориентировочно во второй половине ноября. Если это произойдет, то восстановить договоренности можно будет весьма быстро, поскольку требуется решить лишь технические вопросы. Об этом «Известиям» рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подчеркнув, что сейчас мяч находится на стороне американцев. При этом не стоит считать, что последний раунд встреч закончился негативно, заметил он. Тем не менее в посольстве США в РФ «Известиям» подчеркнули: требования Ирана «нереалистичны и выходят за рамки СВПД».

Настрой на ноябрь

Последний раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене завершился 8 августа. Как заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, стороны согласовали окончательный текст и приготовились к консультациям со своими столицами.

После этого Иран и США взяли время на то, чтобы изучить финальный документ, представить его руководству своих стран и подготовить правки. На всё отводилось около двух недель, уже к концу августа стороны ожидали восстановления сделки. Тем не менее процесс затянулся до сентября, что начало вызывать раздражение как у Вашингтона, так и у Тегерана. При этом 2 сентября США назвали последний ответ Ирана на переговорах о возобновлении ядерной сделки неконструктивным.

5 октября представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что восстановление соглашения «не является нашей целью сейчас». Переговоры по ядерной сделке «фактически приостановлены», подтвердил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Это связано, как я понимаю, с предстоящими промежуточными выборами в конгресс США. Администрация Штатов в преддверии выборов решила приостановить процесс. Вместе с тем говорить о том, что он завершен негативно, оснований нет. По крайней мере, пока мы исходим из того, что переговоры завершатся после выборов. Скорее всего, это будет вторая половина ноября, — уточнил постпред.

В этом случае, добавил дипломат, реально завершить согласование пакетного документа и принять решения по восстановлению СВПД, «в очень короткие сроки, потому что спорных вопросов осталось буквально несколько и решение по каждому из них просматривается при наличии политической воли».

— Короче говоря, завершение переговоров — успешное или неуспешное — на данном этапе практически целиком зависит от США и от их готовности договариваться, искать приемлемый компромисс, — заключил Михаил Ульянов.

Впрочем, в кулуарах Генассамблеи ООН в конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что сейчас, наоборот, «мяч на стороне Ирана» и именно Тегеран должен решить, намерен он восстановить сделку или нет. Глава политического офиса иранского президента Мохаммад Джамшиди в конце сентября заявил: Иран готов к восстановлению сделки, если США дадут гарантии, что они снова не откажутся от соглашения через какое-то время.

В посольстве США в Москве «Известиям» заявили, что в настоящее время сделка под вопросом «из-за требований Ирана, которые нереалистичны и выходят за рамки СВПД».

— К сожалению, ничто из того, что мы слышали в последние недели, не указывает на то, что они (иранцы. — «Известия») изменили свою позицию, — уточнили в диппредставительстве. — Мы всегда были трезвыми и трезво относились к СВПД. Он предназначен для сдерживания ядерной программы Ирана и предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия, что глубоко отвечает национальным интересам США.

«Известия» направили запрос в посольство Ирана в Москве.

Американский синдром

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 8 ноября. Республиканцы, судя по последним опросам, получат больше голосов, что даст им и больше полномочий в обеих палатах. Республиканская партия ранее неоднократно выступала против восстановления иранской сделкой сделки. Собственно, в настоящий момент уже бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп как раз и вывел в 2018 году страну из соглашения, назвав его «противоречащим интересам США».

СВПД собираются восстанавливать в том виде, в котором его заключили в 2015 году. А значит, повторное одобрение сделки конгрессом не требуется, пояснил «Известиям» научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев.

— Допускаю, что администрация Байдена и Демократическая партия больше переживают за предвыборные очки, чем за то, как администрации Байдена придется согласовывать с республиканцами в конгрессе восстановленную ядерную сделку с Ираном, — отметил эксперт.

По его словам, у Запада общая проблема во взаимоотношениях с Москвой и Тегераном. «Им совершенно точно нужна договоренность по иранской ядерной программе, как и нужен договор об ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией», — подчеркнул он.

— Но в условиях, когда на Западе не соглашаются с политикой Ирана и России на других направлениях, они не умеют переступать через себя во имя собственных же интересов, как будто отсутствие договоренностей сделает их безопаснее. Если СВПД ляжет жертвой такой политики, более недальновидную и печальную ошибку в международной дипломатии трудно будет назвать, — резюмировал эксперт.

Причины непонимания

Главных причин разногласий Вашингтона и Тегерана на переговорах две (во всяком случае, такая ситуация сложилась по состоянию на начало сентября). Первая — требование Ирана завершить расследование МАГАТЭ о частицах урана, найденных на ядерных объектах до 2003 года. Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил: без решения вопроса с атомным агентством говорить о восстановлении ядерной сделки бессмысленно. В ЕС и США требования Ирана назвали нереалистичными.

Вторая — Иран требует гарантий, что Вашингтон не выйдет из восстановленного СПВД. «Какой смысл возобновлять сделку без гарантии того, что США больше не нарушат ее?» — сказал Раиси на Генассамблее ООН.

Кроме того, в начале октября добавилась еще одна проблема — масштабные протесты по всему Ирану, начавшиеся 17 сентября после смерти Махсы Амини. Девушка, как утверждают протестующие, была арестована местной полицией нравов за неподобающее ношение хиджаба и умерла в отделении полиции. Впрочем, иранские власти утверждают, что у нее случился инсульт, ставший причиной смерти.

Тем не менее уже месяц протесты бушуют по всей стране, особенно острой ситуации стала в национальных регионах Белуджистан на востоке Ирана и в Курдистане на западе страны. В столице провинции Систан-Белуджистан городе Захидане в столкновениях с полицией погибли 66 человек. Всего же за месяц, согласно Iran Human Watch, в ходе беспорядков и их жестокого подавления жертвами стали как минимум 200 человек.

17 октября спецпосланник Белого дома по Ирану Роберт Малли сообщил, что иранские переговоры «даже не на повестке дня» на фоне протестов в Исламской Республике. Именно от того, как власти Ирана отреагируют на массовые демонстрации, будут зависеть дальнейшие шаги Вашингтона.

Тегеран, по мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сажина, до сих пор задействовал только полицию и применил далеко не все силовые возможности для подавления протестов: в частности, не были использованы силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По его словам, власти Исламской Республики понимают: чтобы каким-то образом спасти режим в Иране, нужно пойти на серьезные реформы — либерализацию религиозных порядков и если не на уничтожение полиции нравов, то хотя бы на сокращение ее возможностей.