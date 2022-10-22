Энергетический криз: о чем лидеры ЕС не договорились на саммите в Брюсселе
Лидеры стран ЕС во время двухдневного саммита в Брюсселе не смогли утвердить конкретные шаги по преодолению энергетического кризиса, отправив предложенные Еврокомиссией (ЕК) меры на доработку. Как объяснили «Известиям» в экспертном сообществе, пока не все государства готовы делегировать решение этого вопроса на общий уровень. При этом усугубление ситуации все-таки может подтолкнуть политиков к пересмотру их позиции, хоть это и способно негативно повлиять на промышленный потенциал Европы. Главы ЕС также обсудили ситуацию на Украине и новые меры по поддержке Киева. Речь, в частности, шла о возможности использовать замороженные российские активы для «реконструкции» страны.
Дело в газе
Ситуация на европейских энергорынках, которая периодически приводит к рекордным скачкам цен на газ, а также вопрос заполненности хранилищ остаются в центре внимания всего Евросоюза уже на протяжении довольно длительного времени. Но с приближением зимы европейские лидеры всё чаще говорят: надо принимать срочные решения.
Еще до саммита — 18 октября — Еврокомиссия опубликовала свой план борьбы с энергокризисом. В частности, ЕК предложила ввести механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на главной европейской бирже TTF. Чтобы укротить чрезмерную волатильность, в Еврокомиссии призвали ввести «новый временный порог внутридневных скачков стоимости». Кроме того, предлагалось предоставить ЕС «новые правовые инструменты для совместной закупки газа», а в случае ЧП — обязать страны союза делиться энергоресурсами друг с другом.
Именно эти предложения рассматривали политики, прежде всего, в первый день саммита — 20 октября. После длительного обсуждения глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что соглашения по энергетике были достигнуты. Однако на самом деле лидеры европейских стран не утвердили пакет мер, а лишь дали «стратегические инструкции» по их дальнейшей проработке, уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Саммит продемонстрировал сильную волю прийти к общему решению по энергетике. Конечно, у разных государств разные приоритеты. Но мы сделали большой шаг вперед к общим закупкам газа и к правилам обмена газом. Кроме того, мы приблизились к решению по регулированию биржевых цен на газ и по инвестициям», — отметила она.
В итоге Совет ЕС и ЕК должны «в срочном порядке представить конкретный набор действий по дополнительным мерам, а также по более ранним предложениям Еврокомиссии, в том числе по оценке их влияния на существующие контракты». В список на доработку европейские политики включили идею создать в следующем году новый механизм ценообразования, предложение о совместных закупках голубого топлива, а также ускоренный переход на альтернативные источники энергии и реформу энергетического рынка ЕС.
Однако на согласование и принятие конкретных действий уйдет не один день, предупредил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. «Для их доработки и уточнения потребуется еще как минимум несколько недель, — заметил он. — Необходимо учитывать конкретные условия в каждой стране ЕС. Ни одна страна не блокирует какие бы то ни было меры просто так».
Как объяснил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, четкие шаги не были утверждены, поскольку у каждой страны есть свои интересы. По той же причине в свое время в рамках ЕС не был создан энергетический союз, напомнил он.
— Планировалось создать такой европейский госплан, который бы в принудительном порядке принимал решение, сколько закупать газа. Тогда бы ЕК навязывала свою волю игрокам европейского рынка, какие контракты заключать, какие не одобрять, — пояснил он. — Сейчас всех загнать под одну гребенку и сказать, что ваши желания не имеют значения и все решения будут принимать в ЕК, не получится. Многим это не нравится, многие страны пока не готовы к ограничениям своих возможностей.
Однако эксперт не исключил, что в случае усугубления кризиса, особенно с приближением зимы, такие меры всё же будут приняты.
— Либо основное регулирование оставят на уровне национальных правительств, либо все-таки Еврокомиссия получит полномочия быть неким госпланом, — отметил Станислав Митрахович. — Всё это может привести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к потере промышленного потенциала. Но с другой стороны, это может помочь сэкономить газ для коммунального сектора на уровне конечного потребителя в бытовом сегменте.
Европа в попытке снизить зависимость от ресурсов из РФ переходит с российского природного газа на СПГ, несмотря на то, что тот существенно дороже. 21 октября на эту несправедливость обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон. «Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3–4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, — сказал он. — Это двойные стандарты». По словам Макрона, «речь идет об искренности в трансатлантической торговле», поэтому он намерен поднять этот вопрос во время своего визита в США в декабре.
Вечный вопрос
Второй день саммита был посвящен преимущественно украинской повестке. Так, по итогам заседания Европейский совет «самым решительным образом» осудил массированный ракетный обстрел территории Украины, который на прошлой неделе провела РФ. Кроме того, руководители стран ЕС в очередной раз заявили о непринятии референдумов, которые прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожье и Херсоне.
Политики не обошли стороной и перспективы новых антироссийских санкций. В частности, Эстония предложила ввести очередной пакет рестрикций. Кроме того, по словам премьер-министра прибалтийской республики Каи Каллас, в Таллине поддерживают создание специального трибунала «за преступления, которые совершаются на украинской земле».
В итоговом заявлении главы государств — членов ЕС напомнили о важности предотвращения обхода антироссийских санкций, а также призвали остальные страны присоединиться к ограничениям в отношении РФ. «Европейский совет обсудил, как еще больше усилить коллективное давление на РФ с целью прекращения <спецоперации>», — говорится в документе без какой-либо конкретики.
Европейские лидеры заверили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. При этом они утвердили решение о проведении тренировочной миссии EUMAM Ukraine для украинской армии, которая будет развернута на территории Евросоюза.
Большое внимание лидеры ЕС уделили финансовой поддержке киевских властей. По словам Урсулы фон дер Ляйен, они запросили около €3–4 млрд в месяц. «Дискуссия на саммите была о финансировании Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц, что составит примерно €18 млрд в следующем году», — сказала она.
Шарль Мишель затронул вопрос замороженных в ЕС российских активов. Евросоюзу следует рассмотреть возможность их использования для реконструкции Украины, предполагает он. По его словам, этот вопрос могут обсудить на международной конференции, посвященной помощи Киеву, которая пройдет в ФРГ 25 октября.
Впрочем, выделяемые средства могут и попросту пропасть, считает хорватский политик, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич.
— Украина и до <спецоперации> была одной из самых коррумпированных стран Европы, а сейчас дела обстоят еще хуже. Большая часть военной и финансовой помощи, направляемой Украине, теряется в море коррупции, — сказал он «Известиям», подчеркнув: Евросоюз должен сделать всё, чтобы начать мирное урегулирование, а не продолжать эскалацию.
ЕС также призвал Минск прекратить потворство России, пригрозив введением новых санкций, а также осудил военную поддержку РФ со стороны Ирана. Коллективный Запад уверен в том, что Исламская Республика поставляет российской стороне беспилотники, которые применяются на Украине. Однако как Москва, так и Тегеран отвергают все обвинения на этот счет.