Энергетический криз: о чем лидеры ЕС не договорились на саммите в Брюсселе

Лидеры стран ЕС во время двухдневного саммита в Брюсселе не смогли утвердить конкретные шаги по преодолению энергетического кризиса , отправив предложенные Еврокомиссией (ЕК) меры на доработку. Как объяснили «Известиям» в экспертном сообществе, пока не все государства готовы делегировать решение этого вопроса на общий уровень . При этом усугубление ситуации все-таки может подтолкнуть политиков к пересмотру их позиции, хоть это и способно негативно повлиять на промышленный потенциал Европы. Главы ЕС также обсудили ситуацию на Украине и новые меры по поддержке Киева . Речь, в частности, шла о возможности использовать замороженные российские активы для «реконструкции» страны.

Дело в газе

Ситуация на европейских энергорынках, которая периодически приводит к рекордным скачкам цен на газ, а также вопрос заполненности хранилищ остаются в центре внимания всего Евросоюза уже на протяжении довольно длительного времени. Но с приближением зимы европейские лидеры всё чаще говорят: надо принимать срочные решения .

Еще до саммита — 18 октября — Еврокомиссия опубликовала свой план борьбы с энергокризисом. В частности, ЕК предложила ввести механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на главной европейской бирже TTF. Чтобы укротить чрезмерную волатильность, в Еврокомиссии призвали ввести «новый временный порог внутридневных скачков стоимости» . Кроме того, предлагалось предоставить ЕС «новые правовые инструменты для совместной закупки газа», а в случае ЧП — обязать страны союза делиться энергоресурсами друг с другом .

Именно эти предложения рассматривали политики, прежде всего, в первый день саммита — 20 октября. После длительного обсуждения глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что соглашения по энергетике были достигнуты. Однако на самом деле лидеры европейских стран не утвердили пакет мер, а лишь дали «стратегические инструкции» по их дальнейшей проработке, уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

« Саммит продемонстрировал сильную волю прийти к общему решению по энергетике . Конечно, у разных государств разные приоритеты. Но мы сделали большой шаг вперед к общим закупкам газа и к правилам обмена газом. Кроме того, мы приблизились к решению по регулированию биржевых цен на газ и по инвестициям», — отметила она.

Энергетический криз Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

В итоге Совет ЕС и ЕК должны «в срочном порядке представить конкретный набор действий по дополнительным мерам , а также по более ранним предложениям Еврокомиссии, в том числе по оценке их влияния на существующие контракты». В список на доработку европейские политики включили идею создать в следующем году новый механизм ценообразования, предложение о совместных закупках голубого топлива, а также ускоренный переход на альтернативные источники энергии и реформу энергетического рынка ЕС.

Однако на согласование и принятие конкретных действий уйдет не один день, предупредил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо . «Для их доработки и уточнения потребуется еще как минимум несколько недель, — заметил он. — Необходимо учитывать конкретные условия в каждой стране ЕС. Ни одна страна не блокирует какие бы то ни было меры просто так ».

Как объяснил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, четкие шаги не были утверждены, поскольку у каждой страны есть свои интересы . По той же причине в свое время в рамках ЕС не был создан энергетический союз, напомнил он.

— Планировалось создать такой европейский госплан, который бы в принудительном порядке принимал решение, сколько закупать газа. Тогда бы ЕК навязывала свою волю игрокам европейского рынка , какие контракты заключать, какие не одобрять, — пояснил он. — Сейчас всех загнать под одну гребенку и сказать, что ваши желания не имеют значения и все решения будут принимать в ЕК, не получится. Многим это не нравится, многие страны пока не готовы к ограничениям своих возможностей.

Энергетический криз Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt

Однако эксперт не исключил, что в случае усугубления кризиса, особенно с приближением зимы, такие меры всё же будут приняты .

— Либо основное регулирование оставят на уровне национальных правительств, либо все-таки Еврокомиссия получит полномочия быть неким госпланом, — отметил Станислав Митрахович. — Всё это может привести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к потере промышленного потенциала . Но с другой стороны, это может помочь сэкономить газ для коммунального сектора на уровне конечного потребителя в бытовом сегменте.

Европа в попытке снизить зависимость от ресурсов из РФ переходит с российского природного газа на СПГ , несмотря на то, что тот существенно дороже. 21 октября на эту несправедливость обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон. «Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3–4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам , — сказал он. — Это двойные стандарты». По словам Макрона, « речь идет об искренности в трансатлантической торговле », поэтому он намерен поднять этот вопрос во время своего визита в США в декабре.

Вечный вопрос

Второй день саммита был посвящен преимущественно украинской повестке . Так, по итогам заседания Европейский совет «самым решительным образом» осудил массированный ракетный обстрел территории Украины, который на прошлой неделе провела РФ. Кроме того, руководители стран ЕС в очередной раз заявили о непринятии референдумов, которые прошли в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожье и Херсоне.

Энергетический криз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Политики не обошли стороной и перспективы новых антироссийских санкций. В частности, Эстония предложила ввести очередной пакет рестрикций. Кроме того, по словам премьер-министра прибалтийской республики Каи Каллас, в Таллине поддерживают создание специального трибунала «за преступления, которые совершаются на украинской земле».

В итоговом заявлении главы государств — членов ЕС напомнили о важности предотвращения обхода антироссийских санкций, а также призвали остальные страны присоединиться к ограничениям в отношении РФ . «Европейский совет обсудил, как еще больше усилить коллективное давление на РФ с целью прекращения <спецоперации>», — говорится в документе без какой-либо конкретики.

Европейские лидеры заверили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. При этом они утвердили решение о проведении тренировочной миссии EUMAM Ukraine для украинской армии , которая будет развернута на территории Евросоюза.

Большое внимание лидеры ЕС уделили финансовой поддержке киевских властей. По словам Урсулы фон дер Ляйен, они запросили около €3–4 млрд в месяц. «Дискуссия на саммите была о финансировании Украины со стороны ЕС на уровне €1,5 млрд в месяц , что составит примерно €18 млрд в следующем году», — сказала она.

Энергетический криз Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko

Шарль Мишель затронул вопрос замороженных в ЕС российских активов . Евросоюзу следует рассмотреть возможность их использования для реконструкции Украины, предполагает он. По его словам, этот вопрос могут обсудить на международной конференции, посвященной помощи Киеву, которая пройдет в ФРГ 25 октября.

Впрочем, выделяемые средства могут и попросту пропасть , считает хорватский политик, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) Иван Вилибор Синчич.

— Украина и до <спецоперации> была одной из самых коррумпированных стран Европы, а сейчас дела обстоят еще хуже. Большая часть военной и финансовой помощи, направляемой Украине, теряется в море коррупции , — сказал он «Известиям», подчеркнув: Евросоюз должен сделать всё, чтобы начать мирное урегулирование, а не продолжать эскалацию .

ЕС также призвал Минск прекратить потворство России, пригрозив введением новых санкций, а также осудил военную поддержку РФ со стороны Ирана. Коллективный Запад уверен в том, что Исламская Республика поставляет российской стороне беспилотники, которые применяются на Украине. Однако как Москва, так и Тегеран отвергают все обвинения на этот счет.