Затяжной потолок: предел цен на газ может попасть в новый пакет санкций ЕС

На этой неделе Евросоюз рассмотрит ряд вариантов установления потолка цен на газ . Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте (ЕП), отметив, что предложение о «временном динамическом ценовом коридоре» будет представлено 18 октября . Кроме того, 17 октября главы МИД ЕС согласовали новый транш военной помощи Киеву в размере €500 млн. Несколько стран также одобрили идею подготовки тренировочной миссии для Украины. Новый санкционный пакет против РФ пока находится в разработке. Однако, как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, для начала ЕС придется доработать механизм реализации уже введенных санкций , включая потолок цен на нефть.

Денег достаточно

Перед открытием неформального заседания глав МИД ЕС в Люксембурге 17 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Брюсселя есть средства для финансирования военных поставок Украине . Дипломат заверил: «Денег достаточно. Не переживайте из-за денег». В результате, по его предложению, министры согласовали новый транш для Киева в размере €500 млн . Таким образом, по словам Борреля, общая сумма помощи Украине на военные цели уже составляет €3,1 млрд.

В фокусе внимания европейских министров оказались также ответные меры на действия России на Украине. 17 октября киевские власти сообщили о взрывах в городе – по их данным, Киев был атакован иранскими дронами. Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце лета назвал сообщения о поставках иранских беспилотников России «вбросом». Отрицает эту информацию и Тегеран. Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что они «не вооружают ни одну из воюющих стран». По его словам, распространяемая Западом информация «политически мотивирована».

На итоговой пресс-конференции Жозеп Боррель сказал, что ЕС будет расследовать причастность Ирана к поставкам оружия в Россию , а в случае подтверждения этой информации — реагировать. Глава МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, раскритиковала заявления европейского дипломата в Telegram. « А с подрывами «Северного потока» Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран», — написала она.

К слову, в Люксембурге министры договорились об усилении защиты инфраструктуры «Северных потоков» от актов саботажа. Тем не менее конкретные результаты расследований Дании, Швеции и ФРГ инцидентов в Балтийском море по-прежнему неизвестны общественности .

Затяжной потолок Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Вперед паровоза

Главы МИД стран ЕС также обсудили девятый пакет санкций против РФ . Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что работа над новым пакетом уже ведется, как и над механизмом конфискации замороженных российских государственных активов. Также, по его словам, обсуждается создание специального трибунала за «преступления, совершенные Россией».

Сейчас широко обсуждается, сможет ли Брюссель в рамках новых мер против Москвы ввести порог цен на газ . Согласно оценке Международного валютного фонда, поставки газа из РФ в ЕС к осени стали составлять не более 20% от показателей 2021 года. Тем не менее прийти к цензовому порогу европейцам все еще непросто. Недавно «Газпром» вновь повторил, что в случае введения этой меры РФ полностью прекратит поставки.

Как заявил «Известиям» депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек, на этой неделе министры ЕС рассмотрят целый ряд возможных вариантов введения потолка цен на газ .

— В том числе новое предложение о «временном динамическом ценовом коридоре» будет представлено Еврокомиссией (ЕК) 18 октября. Эта идея подразумевает «динамический предел цены» для транзакций по голландскому TTF (эталонному индексу для продажи газа в ЕС). ЕК полагает, что TTF больше не отражает стоимость импортируемого газа, в котором раньше преобладал дешевый российский трубопроводный импорт. Вместо этого газовый рынок ЕС сейчас должен якобы переключиться на СПГ, поставляемый США или Катаром. Для него и планируется разработать новый индекс цен, — отметил евродепутат.

Он пояснил, что американский СПГ почти в семь раз дороже российского природного газа , потому этот шаг означает серьезную переориентацию европейской энергетической политики. « Эта замена на более дорогое сырье приведет к росту себестоимости производства для европейской промышленности и, как следствие, потере конкурентоспособности», — заверяет Гуннар Бек, отмечая, что ФРГ, например, все еще выступает против потолка цен на газ.



По словам директора Центра экспертизы санкционной политики, начальника отдела академического развития Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерины Араповой, пока ЕС не согласует механизм реализации потолка цен на нефть, ввести аналогичную меру в отношении газа у него не получится .

Затяжной потолок Фото: Global Look Press/Excelerate Energy, Inc.

— Можно сказать, что ЕС бежит впереди паровоза, говоря о девятом пакете. Фактически они еще не разработали действенные механизмы, которые бы обеспечили действенность восьмого пакета . Когда они ввели потолок цен на нефть, не было понятно, как они его будут реализовывать, а также, какие у них есть возможности для замещения поставок российских энергоресурсов, в случае если Москва полностью откажется от них из-за этой меры, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Она убеждена, что для продолжения давления на Россию ЕС может отказаться от консенсуса в вопросе согласования рестрикций . «Уровень санкционной консолидации в ЕС сейчас крайне низок, и каждый следующий пакет будет приниматься все сложнее», — считает Екатерина Арапова. Напомним, что совсем недавно об отмене принципа консенсуса говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Миссия ЕС

Не приходится говорить о консолидации блока и в вопросе тренировочной миссии для украинских военных . 17 октября главы МИД ЕС одобрили ее создание, но не все страны проявили готовность к участию в ее деятельности.

Миссия должна заработать в ноябре. Как пояснил Жозеп Боррель, в течение двух лет обучение в Европе пройдут 15 тыс. украинских солдат. Около 5 тыс. из них примет Германия. При этом глава австрийского МИД Александер Шалленберг уточнил, что его страна поддерживает эту идею, но участвовать в миссии не планирует. Венгрия не только отказалась от участия, но и не поддержала организацию миссии в целом . «Мы не считаем это хорошей идеей или чем-то таким, что не ведет к эскалации», — заметил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что создание Евросоюзом миссии по оказанию военной помощи Украине закрепит ЕС в статусе участника конфликта.

Затяжной потолок Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence

— В настоящее время ЕС ведет переговоры о возможности создания штаб-квартиры миссии в Германии и Польше. Предполагается, что она будет финансироваться Европейским фондом мира (EPF), в котором уже есть €2,6 млрд. С одной стороны, это, конечно, эскалация. С другой стороны, компромисс между теми странами ЕС, которые просят больше денег и оружия для Украины (Варшава), и теми, кто стремится к деэскалации (франко-германская ось) . Но, конечно, это отдаляет страны-члены блока на один шаг от нейтралитета, — сказал «Известиям» Гуннар Бек.

Депутат также отметил, что инциатива ЕС по созданию специального трибунала недоработана.

— Две недели назад Европарламент призвал к созданию такого трибунала. Я считаю, что все военные преступления должны быть расследованы. Тем не менее, ЕС хочет расследовать только возможные правонарушения со стороны России, не принимая во внимание возможность преступлений украинских военных. Таким образом, любой такой трибунал вряд ли будет беспристрастным . И вероятнее всего в нем будут представлены в большей степени западные судьи, как это было на трибунале по бывшей Югославии, — добавил политик.

Кто еще

Помимо России, европейские министры обсудили и ее партнеров. В том числе ввели санкции «против виновных в серьезных нарушениях прав человека» в Иране . В список попали 11 физических и четыре юридических лица. По версии Брюсселя, они ответственны за насилие во время недавних протестов в стране.

Затяжной потолок Фото: Global Look Press/Michael Kuenne

Справка «Известий» Протесты в сентябре начались после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Несколько дней спустя девушку в состоянии комы доставили в больницу, где та умерла, по заявлениям властей, от сердечного приступа. Родственники Амини подозревают полицейских в убийстве.

Как заявил «Известиям» научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев, новые рестрикции против Тегерана ставят под сомнение возможность возобновления иранской ядерной сделки.

— Трудно представить, что санкции как-то приблизят всех к восстановлению соглашения по иранской ядерной программе , а иранским переговорщикам удастся убедить руководство страны, что договоренность под нажимом лучше ее отсутствия. Даже при администрации экс-президента США Дональда Трампа европейцы хотя бы на словах поддерживали дипломатический процесс с Ираном. Теперь велик риск сорвать его окончательно, — отмечает эксперт.

Не оставил без внимания ЕС и Китай. Согласно информации Financial Times, министры во время встречи должны были обсудить документ, в котором говорится, что КНР из-за поддержки России становится соперником Западом. Исходя из этого Евросоюз может занять более жесткую позицию в отношении Пекина .

Затяжной потолок Фото: REUTERS/Thomas Peter

— Отношения Китая и ЕС постепенно ухудшались еще с 2017 года. Причиной тому были экономические противоречия и давление США. После СВО РФ на Украине наступил новый качественный сдвиг. Пекин также говорит о том, что его больше всего сейчас беспокоит усиление давления Вашингтона на Брюссель. Это приведет к ухудшению отношений КНР и ЕС, тем не менее позицию Пекина по СВО это не поменяет , — рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, китаист Василий Кашин.

К слову, 17 октября Bloomberg сообщил, что Китай ввел запрет для государственных компаний на перепродажу СПГ в страны Европы и Азии. Таким образом, планируется обеспечить запас для отопительного сезона внутри страны.

Екатерина Арапова, в свою очередь, отметила в разговоре с «Известиями», что у ЕС до сих пор не было серьезного потенциала для усиления давления на партнеров России . «Если в правовой практике США есть понятие вторичных санкций, то в Европе действовал регламент от 1996 года, который осуждал экстерриториальные санкции. Тем не менее сейчас Брюссель стремится догнать в этом смысле американцев », — полагает эксперт.

Напомним, восьмой пакет санкций ЕС предусматривает введение мер против компаний и людей из третьих стран, которые помогают России обходить ограничения.