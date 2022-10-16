Удушающий прием: почему ставка ФРС для Европы опаснее энергокризиса

Инфляция в США по итогам сентября в очередной раз оказалась выше всех ожиданий — 8,2%, а базовый индекс без учета продовольствия и топлива установил очередной максимум с 1981 года — 6,6%. Всё это означает, что в вопросе повышения ставок Федеральной резервной системы едва ли намечаются компромиссы. Между тем рост ставки и его последствия, включая резкое усиление доллара и ослабление рынков в других юрисдикциях, уже вызывают недовольство и даже страх как в развивающихся странах, так и среди ближайших партнеров США. Какими проблемами грозит миру увеличение американских ставок и что по этому поводу предпринимают разные государства — в материале «Известий».

Чем опасно новое повышение

22 сентября, отвечая на мощный всплеск инфляции, ФРС в очередной раз в этом году повысила ставку на 75 базовых пунктов, доведя ее до 3–3,25%. Хотя решение было вполне ожидаемым, оно оказалось сокрушительным для мировых рынков — не только фондовых, но и валютных. К примеру, фунт стерлингов обвалился сразу на 5% к доллару за несколько часов. Отметим, что еще весной фунт стоил $1,36, а сейчас оказался недалеко от паритета к американской валюте. Добрая половина аналитиков считает, что соотношение 1:1 вполне возможно. Еще раньше евро стал дешевле доллара (впервые с начала «нулевых»). В целом американская валюта выросла к корзине шести своих основных торговых партнеров на 18% с начала года.

В норме в снижении валютных котировок нет ничего плохого. Многие страны сознательно девальвируют валюту, чтобы обеспечить повышение конкурентоспособности собственной экономики. Такое, к слову, происходило около 10 лет назад, процесс получил название «валютные войны». Однако в ситуации инфляционного взрыва и сверхдорогого сырья (особенно энергоресурсов, продовольствия, удобрений, микрочипов и некоторых металлов) это не самый лучший выход, прежде всего для стран, глубоко интегрированных в мировую экономику и зависящих от импорта. Великобритания, которая в силу размеров и уровня развития финансового сектора являет собой одно из самых высоких соотношений транснациональных финансовых потоков к размеру экономики, — классический случай. В не меньшей степени под угрозой оказываются и страны ЕС, которые вынуждены закрывать производства из-за неподъемной стоимости энергоресурсов.

Удушающий прием Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Ответ на такое падение курса валюты может быть один — самим агрессивно повышать ставки. Евросоюз так и делает: в июле сменил отрицательную ставку на нулевую, а в сентябре довел ее до 0,75%. Однако этого маловато для выравнивания ситуации. Ставки в американской экономике намного выше, притом что она значительно более устойчива к внешним воздействиям (показатель товарооборота к ВВП в США намного ниже, чем в странах еврозоны). В этом же направлении двинулись центробанки Норвегии, Великобритании и Швейцарии. Япония ответила на падение иены примерно на 20% с начала года и вовсе первой с 1998 года продажей долларов на своем валютном рынке. Обычно японцы проводили интервенции с противоположной целью — ради поддержки своей экспортно ориентированной экономики, но обвал еще недавно стабильной и твердой иены вынудил их развернуться на 180 градусов. Однако и этот шаг не гарантирует удержания национальной валюты от дальнейшего падения в долгосрочной перспективе.

Кому удастся закрепиться

Одними из редких исключений в мире сейчас являются Россия и Турция. С нашей страной всё понятно — избыток валютной выручки на фоне сильного падения импорта и замедления инфляции дает возможность ЦБ довольно уверенно снижать ставку. Турецкий случай интереснее: местный ЦБ, находящийся под сильным политическим давлением, кажется, решил вообще игнорировать инфляцию как первоочередную проблему (а в Турции она действительно высокая — 83%), вместо этого сосредоточившись на поддержке экономического роста любой ценой. К чему приведет такая неортодоксальная политика, покажет лишь время, так как республика вступила, как говорят экономисты, на «неизведанную территорию».

Удушающий прием Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene

В свою очередь, политика повышения ставок вслед за Америкой при всей своей логичности и даже безальтернативности требует жертв. Вместе со ставками ЦБ немедленно начнут расти и ставки по облигациям всех членов ЕС, но в первую очередь наиболее уязвимых. К примеру, в конце сентября доходность по итальянским 10-летним бондам достигла без малого 5%, да и сейчас держится ненамного ниже. Ситуация с другими странами Южной Европы получше, но нерадикально. А ведь ЕЦБ по большому счету только начал повышать ставки. Что произойдет с корпоративным долгом в случае дальнейшего финансового ужесточения, можно только представить. В общем, доступность средств в экономике станет радикально ниже, и воздействие на привыкшую к 10 годам сверхнизких ставок систему можно оценить разве что очень приблизительно.

Соответственно, курс на финансовое ужесточение в Америке вызывает глухое недовольство по всему миру, в том числе и среди близких союзников . На этой неделе председатель Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что доллар и ФРС в мировой системе сейчас играют такую же роль, какую играли дойчемарка и Бундесбанк Германии до создания евро, то есть силы, которая тянет за собой всех остальных. «Либо мы следуем за ними, либо девальвируем валюту», — сказал он. Но даже в США результаты столь резкого повышения ставки не гарантированы. К примеру, рынок недвижимости уже испытывает значительные проблемы. Нетрудно догадаться, что будет в Европе, не защищенной наличием собственных топливно-энергетических ресурсов. Кстати, некоторые аналитики уже говорят, что рост ставок является для экономики ЕС даже более серьезной проблемой, чем проблемы с энергетикой.

Удушающий прием Фото: Getty Images/Mark Wilson