С ноты Си: в Китае проходит ХХ съезд КПК

16 октября в Пекине открывается ХХ съезд Коммунистической партии Китая, на котором определится состав руководства страны на ближайшие пять лет. Обычно на таких собраниях решался главный вопрос: кто поведет страну в светлое будущее. На этот раз сомнений нет — Си Цзиньпин, находящийся у власти десять лет, продолжит и дальше управлять КНР. Однако сохраняется интрига — что будет с премьер-министром Ли Кэцяном, находящимся в предпенсионном возрасте. Каковы итоги социально-экономического развития страны и ключевые направления ее дальнейшего развития — в материале «Известий».

Если не Си, то кто

«Мы твердо верим, что под стабильным руководством ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином и совместными усилиями всех делегатов ХХ Всекитайский съезд КПК станет съездом единства, победы и стремления», — говорится в редакционной статье газеты People's Daily накануне юбилейного ХХ съезда Коммунистической партии Китая.

Собирающийся раз в пять лет съезд КПК — верховный орган управления партией и по факту — всей страной. Примерно 2,3 тыс. партийных делегатов утверждают состав Центрального комитета (ЦК), а он, в свою очередь, — Политбюро (25 человек) и Постоянный комитет Политбюро (ПКПБ, семь человек), которые и принимают основные политические решения. В результате и состав ЦК, и состав будущего Политбюро определяется предыдущим составом Политбюро во время интенсивного торга между соперничающими группами интересов.

С ноты Си Музей Коммунистической партии в Пекине, Китай Фото: REUTERS/Florence Lo

Издание призывает делегатов тесно сплотиться вокруг «товарища Си Цзиньпина как ядра партии». Вообще переизбрание нынешнего китайского лидера на новый пятилетний срок фактически гарантировано. Теперь ему предстоит сформировать новую команду управленцев. Главная интрига в том, назовут ли преемника лидера и как сложится судьба 67-летнего премьер-министра Ли Кэцяна.

В стране как минимум с начала 1990-х действует негласное правило «шестьдесят семь — проходит, шестьдесят восемь — удалить». Таким образом, члены Политбюро старше 67 лет на съезде должны уйти в отставку, чтобы освободить дорогу новому поколению управленцев. Похожие возрастные лимиты установлены и для других органов власти.

Есть что предъявить

Товарищ Си может предъявить гражданам страны конкретные результаты своей работы. Так, средний уровень доходов китайцев сопоставим со средним уровнем дохода жителя небогатой европейской страны.

С ноты Си Фото: REUTERS/Thomas Peter

Объявленная председателем КНР в начале правления антикоррупционная чистка привела к тому, что за это время были проведены расследования в отношении 4,7 млн чиновников, также прошли чистки в аппарате министерства общественной безопасности . Бывшие крупные деятели ведомства были приговорены к смертной казни, однако впоследствии наказание заменили на длительные тюремные сроки.

Последние несколько лет стали непростыми для Си Цзиньпина, хотя это не помешало ему консолидировать свою власть. Вспыхнувшая пандемия коронавируса затормозила экономический рост, усилилась идеологическая и торговая схватка с Вашингтоном, которая может вылиться в полномасштабный конфликт. Обостряет ситуацию в мире и украинский кризис.

Ни за, ни против

Позиция Пекина в отношении конфликта между Москвой и Киевом всегда была неоднозначной. С одной стороны, КНР выразила тревогу из-за происходящего, призвав стороны строго соблюдать гуманитарное право и обеспечивать эвакуацию мирного населения. Пекин поддерживает соблюдение принципов территориальной целостности, оказывает Украине гуманитарную помощь, отмечая необходимость переговоров между сторонами конфликта и подчеркивая, что не собирается выбирать сторону конфликта и использовать подход «свой–чужой».

С другой — китайские власти неоднократно заявляли, что к украинскому кризису привели противоречия в сфере европейской безопасности, которые копились годами. Китай предлагает создать такую систему безопасности, которая бы учитывала российские интересы. Помимо этого, КНР призывает Брюссель «блокировать конфронтацию» и сопротивляться «мышлению холодной войны».

С ноты Си Фото: РИА Новости

При этом главным зачинщиком и виновником украинского конфликта в Китае назвали США, которые «наживаются на хаосе». Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь весной объяснил позицию китайских властей: «Вашингтон привел НАТО к пяти раундам расширения на восток за последние два десятилетия после 1999 года».

В последнее время РФ и КНР активно сближались на международной арене, развивали сотрудничество в сфере энергетики, безопасности и торговли. 4 февраля российский лидер летал в Китай на встречу с Си Цзиньпином, по итогам которой главы государств подписали совместное двустороннее заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Стратегическое взаимодействие РФ и КНР, по словам главы китайского МИДа Ван И, «не имеет верхнего предела, не имеет конца и запретных зон». При этом стороны всё же нельзя назвать союзниками — у государств свои региональные интересы, которые могут не совпадать. Китай не критикует Россию как на двусторонних встречах, так и на международных площадках, не вводит санкции против Москвы.

Китайские бизнесмены хотели бы занять ниши в российском бизнесе, открывшиеся после ухода западных компаний. Однако действуют осторожно, стремясь не попасть под вторичные санкции ЕС и США.

По мнению заместителя директора Института экономики и делового администрирования при педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди, одним из важных направлений китайско-российского сотрудничества после проведения XX съезда КПК может стать взаимодействие в энергетической сфере.

С ноты Си Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Китай и Россия могут продолжить усиливать сотрудничество в традиционных направлениях, особенно в области торговли, — страны постоянно увеличивают двусторонний товарооборот, в том числе по таким товарам, как сельхозпродукция. В связи с давлением, которое оказывают на КНР и Россию развитые западные страны, для Пекина и Москвы крайне важно укреплять двустороннее стратегическое сотрудничество, в том числе в области высоких технологий и цифровой экономики», — уверен специалист.

По его мнению, стратегическое взаимодействие РФ и Китая очень важно, поскольку два государства оказывают большое влияние на региональную и глобальную ситуацию. Эксперт отметил, что ресурсная проблема и энергетический вопрос «будут сдерживать рост страны».

«Перед нами стоит множество задач, которые Китай и Россия могут выполнить сообща», — пояснил Чжоу Вэйди. В частности, он отметил возможность реализации инфраструктурных проектов в Сибири, указав на необходимость строительства высокоскоростных железных дорог и автомобильных магистралей.

Сплотиться вокруг Си

Китай — основная товаропроизводящая страна в мире, отмечает бывший посол России в Китае Андрей Денисов.

«Глобализация принесла КНР зримые и совершенно очевидные плоды, что вполне естественно. Китай сполна использовал открывшиеся возможности. То, что он получил, это, как принято говорить среди некоторых экономистов, не с неба свалилось. Это заработано тяжелым трудом и проницательностью экономической стратегии китайских планировщиков. На получение прибыли от этой модели работала китайская экономическая наука и практика и в общем-то вся китайская экономика», — пояснил он.

С ноты Си Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Song

По словам экс-дипломата, можно выделить две причины, которые в последние два-три года привели к изменению экономических моделей. «Прежде всего это коронавирус, который весьма существенно исказил композицию цепочек поставок и снабжения. И, конечно, политические пертурбации, которые переживает современный мир. Всё это заставляет китайских планировщиков если не коренным образом менять, то в значительной мере уточнять стратегию национального развития», — пояснил политолог.

Бывший глава российской дипмиссии в Китае добавил, что Пекин в последнее время сильно огорчает происходящее в отношениях с Вашингтоном. « Американцы совершенно очевидно избрали тактику такого мелкого, регулярного, раздражающего измора в отношении Китая. Более ярко это проявляется в случае с Тайванем, но и по другим направлениям тоже. Китай возведен в ранг системного противника. И если раньше это понятие на Западе сочеталось с другими определениями, дефинициями — да, системный противник, да, экономический конкурент, но в то же время политический партнер — сейчас две последние дефиниции отошли для американцев на второй план и остался только «системный противник» . Это лишает наших китайских соседей возможности предвидеть, предугадать развитие на ближайшую перспективу. А такая страна, как Китай, не может менять свою политику ситуативно», — полагает Денисов.

Впрочем, на ХХ съезде КПК всё же внешнеполитические вопросы отойдут на второй план, считает доцент кафедры востоковедения МГИМО Иван Зуенко.

— Судя по тем документам, которые принимались до съезда, от ХХ съезда нужно ждать дальнейшего укрепления лидирующего положения Си Цзиньпина, что будет отражено не только в избрании его на третий срок во главе партии, но и в новой редакции партийного устава. Вопросы внешней политики не являются приоритетом для съезда, но в концептуальных документах будет отсылка к международным вызовам, которые вынуждают партию и общество еще больше сплотиться вокруг национального лидера, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».