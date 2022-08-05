Тревожное замедление: чем опасен спад в экономике Китая

Китайская экономика в последние несколько недель демонстрирует все признаки замедления. Индекс промышленного производства за последний месяц неожиданно снизился. Негативный тренд демонстрирует и ситуация на рынке недвижимости. Такова цена жесткой борьбы правительства страны с пандемией коронавируса (политики «нулевого ковида»). На внешний мир эти проблемы могут повлиять двояко: с одной стороны, вновь прервать исправную работу производственных цепочек, которые только-только начали налаживаться после эпидемии, а с другой — нанести ущерб мировому спросу, в том числе и на продукцию топливно-энергетического комплекса. Подробности — в материале «Известий».

Экономика с постковидным синдромом

Весной этого года китайская экономика вновь пережила непростые времена. Китай лучше других стран справился с последствиями пандемии, избежав падения ВВП и полноценной рецессии. Во многом это произошло благодаря введению жестких локдаунов и политики «нулевого COVID» прежде, чем эпидемия успела бы распространиться.

Тревожное замедление Фото: Getty Images/VCG/Yang Jianzheng

Но в этом успехе уже содержалось зерно неудачи: к моменту, когда остальные страны более-менее выбрались из ковидных проблем, в Китае они начались. Серия локдаунов в Шанхае и других городах и провинциях весной привела к острым проблемам в экономике и замедлила рост ВВП до 0,4%. Спада удалось избежать практически чудом. Отмена ограничений вселила оптимизм по поводу восстановления экономики, что подтверждали и данные за июнь. Однако в июле ситуация вновь начала меняться не в лучшую сторону. Национальное бюро статистики Китая сообщило, что по итогам июля индекс промышленного производства показал результат в 49 пунктов против 50,2 пункта в июне. Показатель выше 50 пунктов означает рост, ниже — падение. Этому поспособствовала недавняя вспышка коронавируса в Шэньчжэне (крупнейшем производственном и технологическом центре южного Китая), из-за которой пришлось приостановить работу ряда предприятий.

Неуверенный рост

Альтернативный промышленный индекс Caixin, отражающий ситуацию в производственных компаниях малого и среднего бизнеса, всё еще демонстрирует рост — 50,4 пункта. Но это существенно ниже как июньского показателя (51,5 пункта), так и прогноза большинства аналитиков на июль. Таким образом, даже более гибкий частный сектор находится на грани стагнации. В сфере услуг ситуация получше: там индекс составил 53,8 пункта, что всё-таки вновь ниже, чем было в июне. Но по крайней мере в этом секторе сохраняется рост, который может продлиться еще несколько месяцев.

Тревожное замедление Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Yibo

Что касается третьего столпа китайской экономики — рынка недвижимости, — то тут дела обстоят по-прежнему весьма неважно. Покупатели жилья во множестве городов страны объединяются, чтобы временно придержать выплаты за квартиры в строящихся домах. Это усиливает и без того серьезное давление на китайских девелоперов, испытывающих постоянные финансовые сложности. Скорее всего, государству придется провести какую-то форму бэйл-аута, на эти цели, предположительно, зарезервировано около 300 млрд юаней (свыше $40 млрд). Некоторые девелоперы, впрочем, и так находятся в состоянии дефолта, подобно гиганту Evergrande. В целом аналитики ожидают падения активности в секторе примерно на 30%. Без растущего же рынка недвижимости поддерживать рост внутреннего спроса в китайской экономике будет чрезвычайно сложно.

В первом полугодии темпы роста ВВП Китая составили 2,5%. Для того чтобы достичь целевого показателя в 5,5%, вторая половина этого года должна быть временем экономического бума, чего после июльских данных ожидать никак не приходится. Даже если сложности в экономике будут временными, добраться до 4% по итогам года будет довольно трудно.

Искусство маленьких шагов

В целом и руководство КПК стоит на том, что рост любой ценой на повестке дня не стоит, в сложившихся обстоятельствах лучше ограничиваться малым и поддерживать хорошие уровни занятости. В то же время Пекин рассчитывает на ряд инфраструктурных проектов, которые должны запуститься в августе — они должны дать определенный толчок экономическому росту даже в ситуации, когда традиционные движущие силы экономики находятся «в отпуске».

Тревожное замедление Фото: Getty Images/China News Service/Fu Tian

— Проблемы, безусловно, сохраняются и в закредитованном рынке недвижимости, и в ослабленном внутреннем спросе. На этом фоне прогнозы роста китайской экономики ухудшаются — недавний прогноз МВФ предполагает рост ВВП страны лишь на 3,3% в этом году при целевом показателе правительства Китая около 5,5%. Риски связаны и с новым обострением отношений Китая и США из-за Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В то же время, по ее словам, низкая инфляция в Китае дает возможность правительству и ЦБ смягчать макроэкономическую политику (в отличие от США и ЕС), что может позволить избежать рецессии.

Что всё это означает для соседей Китая и мировой экономики в целом? В последние годы КНР раз за разом давала наибольший вклад в глобальный экономический рост и выступала амортизатором самых тяжелых спадов (как это было, например, в 2008–2009 годах). Если сейчас этот двигатель заглохнет, хорошо не придется никому. Россия, которая в данный момент особенно рассчитывает на переориентацию своего экспорта в сторону Восточной Азии и конкретно Китая, также рискует.

Тревожное замедление Фото: Getty Images/VCG/Liu Wei

По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, замедление касается некоторых секторов экономики Китая, поэтому прямо сейчас серьезного влияния на какие-либо торговые связи государства сложившаяся ситуация не окажет. К тому же в той же недвижимости кризис длится уже около полутора лет, причем с банкротствами и созданием государственного фонда для поддержки отрасли.

— Замедление экономики напрямую связано с двумя факторами — периодическими локдаунами в разных городах страны и тем, что ВВП Китая просто физически не может ежегодно расти, как по часам, на 4–5%, — добавил он. — К тому же у страны всё сильнее обостряется конфликт с США — из-за визита Пелоси на Тайвань закрылись заводы, производящие компоненты для Tesla, Ford и Apple, и это наверняка только первые шаги в реакции Китая на этот визит.

Тревожное замедление Фото: Getty Images/Office of The President/Chien Chih-Hung

Беленькая заметила, что по итогам года Минэкономразвития ожидает увеличения товарооборота России и Китая до $165–170 млрд, эта оценка может быть и превышена.

— Конечно, значительное замедление роста китайской экономики, особенно в случае новых серьезных локдаунов, может ограничить как спрос Китая на импорт российского сырья, так и возможности наращивать импорт китайской продукции на российский рынок; еще одним фактором является осторожность китайских компаний, работающих на международных рынках, в отношении риска попасть под вторичные антироссийские санкции. Всё это может замедлить выход российской экономики из спада.

Но, по словам Переславского, газ с нефтью будут поставляться независимо от того, как будет обстоять ситуация с Тайванем.

Тревожное замедление Фото: Getty Images/VCG/Qiu Qilong