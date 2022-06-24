Разворот с востока: четверть европейских компаний хочет покинуть Китай

Четверть европейский компаний в Китае задумалась над выводом своих инвестиций из страны из-за жестких локдаунов, нарушающих деловую активность. Такой показатель стал самым высоким за последние десять лет. Вместо КНР они могут перенаправить денежные вливания в другие страны. Как такое решение скажется на китайском бизнесе и откуда Пекин сможет получить приток новых инвестиций — разбирались «Известия».

Китай не ждем

«Почти каждая четвертая европейская компания, работающая в Китае, задумалась над тем, чтобы вывести свои инвестиции из этой страны и перенаправить их в другие места из-за продолжающихся вспышек коронавируса и блокировок, которые вредят второй по величине экономике мира », — сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса, проведенного Торговой палатой Евросоюза.

Исследование, в котором участвовали разные компании, показало, что количество фирм, пересматривающих свою деятельность в КНР, достигло рекордного значения за последние десять лет.

По словам вице-президента палаты Беттины Шон-Беханзин, нынешний курс Пекина, не предполагающий отхода от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, «не оставляет штаб-квартирам другого выбора, кроме как искать другие места». «Мир не ждет Китай», — резюмировала она.

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В публикации отмечается, что 16% опрошенных компаний рассматривают возможность переезда в Юго-Восточную Азию, 18% — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, еще 19% ищут места в Европе, 12% — в Северной Америке, а 11% — в Южной Азии.

Иностранным компаниям пришлось несладко из-за ковидных ограничений в Китае. Промышленные фирмы с января по апрель столкнулись с падением прибыли на 16,2%. Кстати, проблемы затронули не только европейцев, но и американцев. Так, лишь 31% компаний, работающих в Шанхае, сообщил, что работает в полную силу.

Почти 60% европейских респондентов заявили, что прогнозируют снижение своих доходов в этом году из-за коронавирусных ограничений Китая. При этом 78% опрошенных пожаловались, что бизнес-среда в КНР из-за антиковидных ограничений стала менее привлекательной.

Уходят или нет

В последнее время Пекин начал ослаблять некоторые коронавирусные ограничения, хотя восстановление экономики происходит поэтапно. Так, например, в мае неожиданно выросли объемы промышленного производства в то время, как потребительские расходы и рынок недвижимости продолжили сокращение.

В свою очередь посол Европейского союза в Китае Николя Шапюи заявил, что «из Китая никто не уходит». При этом он отметил, что проблема заключается в том, что европейские компании «откладывают принятие решений» по поводу новых инвестиций. По словам политика, сейчас все ждут от Пекина стратегии по отказу от коронавирусных ограничений.

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«Придется подождать, решат ли китайские власти присоединиться к остальному миру» , — пояснил Шапюи.

В частности, по его словам, непонятно, когда восстановятся рынок недвижимости и автомобильный сектор, — два основных двигателя экономики.

Не первая попытка

В самый разгар пандемии коронавируса, в августе 2020-го, американские и европейские компании уже поднимали вопрос о возможном переносе мощностей из КНР.

Так, аналитики из Bank of America подсчитали, что это обойдется им в триллион долларов. Бывший президент США Дональд Трамп обещал компаниям, возвращающим производство из Китая в США, налоговые льготы и возможные приоритетные заказы. Однако это вызвало недовольство других компаний сектора.

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В последнее время КНР — не самое популярное государство для размещения производства, поэтому всё больше новых фабрик открывается или же часть переносится в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Например, во Вьетнам, Малайзию, Индию, Индонезию, Пакистан. Поэтому не исключено, что западные страны будут рассматривать развивающиеся рынки, которые могут обеспечить конкурентные преимущества за счет низкого уровня затрат.

При этом Китай подготавливался к уходу западных компаний. На протяжении последних лет Пекин или полностью выкупал западные и совместные производства, или расширял свою долю.

Отношения осложнились

Помимо этого, осложнились отношения ЕС и Китая на фоне украинского кризиса. Европейские страны и КНР связывает тесное партнерство. Отношения всегда были спокойными и предсказуемыми.

Однако весной прошлого года Брюссель ввел ограничительные меры против Пекина, обвинив его в «систематическом нарушении прав человека». Китай огрызнулся санкциями в отношении 10 европейских политиков и ученых, а также четырех юридических лиц Евросоюза, раскритиковав Брюссель за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.

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Весной этого года ЕС и КНР отложили подписание договора об инвестициях, который был экономически выгоден для обеих сторон. Брюссель потребовал от Пекина встать на сторону Запада и пообещать не помогать Москве обходить санкции. В КНР такое давление вызвало недоумение. Китай, всегда придерживавшийся нейтралитета, продолжает следовать этим курсом и сейчас. При этом в Пекине отмечают необходимость создания такой системы безопасности, которая бы учитывала интересы Москвы.

Боятся российского сценария

— В отчете Торговой палаты Евросоюза говорится, что европейские компании рассматривают возможность вывода своих инвестиций из Китая. А они точно собираются выводить деньги из-за ковида? У меня есть большие сомнения. Локдауны — это одна из причин, которая ухудшила их доходность от инвестиций, но есть и другие причины бегства из страны. Ведь коронавирус облетел все страны, и новый штамм может появиться в новом месте, куда европейцы собираются перенаправить капитал. На отток иностранного капитала из Китая повлияло повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, а также обвал фондовых рынков. Кроме ФРС рынкам негатива добавили санкции против России. Китай не поддержал антироссийские санкции, усилив желание европейских участников покинуть Китай. И вишенка на торте, что Китай сам может быть подвергнут санкциям из-за развития ситуации с Тайванем , — пояснил в беседе с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Разворот с востока_5 Фото: Global Look Press/Xinhua

По мнению эксперта, инвесторы боятся развития событий по российскому сценарию, поэтому хотят уйти заранее.

— Уйдут одни инвесторы, их места займут другие из дружественных стран. Рыночные условия изменились. В связи с этим принимаются новые законы, которые изменят правила игры. Уход европейцев по бизнесу не ударит. Рано или поздно ситуация стабилизируется в Китае. Инвестиции вернутся. Еще месяц назад Китай разработал меры для стимулирования иностранных инвестиций, он активно оптимизирует и расширяет инвестиции для внутренних и внешних рынков капитала. Так что денежные вложения в основной капитал китайской экономики продолжат расти, однако она начинает жать на тормоза, — уверен специалист.

Уход капитала с быстроразвивающихся рынков волнами — обычная практика в мировой экономике, но именно Китаю удавалось весной этого года привлекать в акции своих компании по $500 млн, отметил Антонов.

— Национальному рынку капитала Китая сегодня вряд ли что-что угрожает, новые риски не окажут воздействия на его устойчивость. Китай реализует стратегию «нулевой терпимости» к коронавирусу, которая, по мнению западных инвесторов, больше всего давит на технологический сектор КНР. В целом, с точки зрения иностранных инвесторов, повышение ставок ФРС США и регулятивные репрессии в Китае действительно могут способствовать выводу рискованных активов из этой страны , — полагает эксперт.

В свою очередь ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров в разговоре с «Известиями» отмечает, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в среднем дают Китаю прирост на 1,5–2,0 п.п. в год.

— Если исходить из оценки, что доля Европы в общем объеме ПИИ составляет около 20%, то полное прекращение европейскими странами новых инвестиций в Китай отнимет от совокупного роста около 0,4 п.п. Учитывая, что половина 2022 года уже прошла, причем при рекордных цифрах ПИИ в Китае, то в худшем случае при отказе европейских инвесторов от новых вливаний в китайскую экономику она вырастет немного меньше консенсусной оценки ВВП в этом году, то есть не на 4,9%, а на 4,7%, — пояснил специалист.

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По его словам, это заметно, но при этом не критично.