Потеснить дракона: США стали главным торговым партнером Индии

Вашингтон занял первое место в списке торговых партнеров Нью-Дели, потеснив Пекин. В Индии уверены, что в ближайшие годы экономические отношения с США будут развиваться еще более стремительно. Страна надеется получить свою выгоду от китайско-американской холодной войны. С кем из азиатских стран укрепляет экономические связи Белый дом и кто может стать главным американским торговым партнером в регионе, разбирались «Известия».

Рекордные показатели

«США обогнали Китай в качестве крупнейшего торгового партнера Индии» , — с таким заголовком вышла газета Hindustan Times со ссылкой на данные министерства торговли страны.

В ведомстве приводят данные, согласно которым двусторонний торговый оборот подскочил на 48,3% — до $119,42 млрд. В предыдущем году этот показатель составлял $80,51 млрд.

В Нью-Дели уверены, что в ближайшие годы торговые отношения с Вашингтоном будут развиваться еще стремительнее. Как отмечает Times Of India, страна экспортирует легкие масла и нефтепродукты, фармацевтическую продукцию, ювелирные изделия, а также многое другое. В свою очередь, Индия импортирует нефть, сжиженный природный газ, золото, уголь, необработанные алмазы. Как отмечает издание, Пекин был главным торговым партнером Нью-Дели с 2013-го по 2018-й, после этого его место заняли ОАЭ, затем КНР отвоевала лидирующие позиции в 2020-м и вновь их потеряла.

Потеснить дракона Фото: REUTERS/Marcy de Luna

В газете такую тенденцию объясняют «перестройкой мировой торговой системы после пандемии коронавируса, укреплением связей между двумя крупнейшими демократиями мира», а также тем, что производители и импортеры стремятся сократить зависимость от Китая. В прошлом году экспорт товаров из Индии достиг рекордных $418 млрд, это на 40% больше по сравнению с 2020-м и на 5% выше запланированного показателя.

Антикитайский кружок

В целом Индию и Китай связывают непростые отношения, нередко стороны оказываются на пороге военного столкновения в Гималаях. На фоне этого происходит сближение Нью-Дели с Вашингтоном. Индийский премьер Нарендра Моди после переговоров с президентом США Джо Байденом как-то отметил, что страны «объединяют общие ценности и кооперация между ними постоянно растет».

На фоне противостояния с Пекином Вашингтон пытается расширить азиатский фронт против Китая. Американцы особенно заинтересованы, чтобы в списке союзников была Индия. В мае президент США летал в Японию и Южную Корею. Одна из главных инициатив Байдена в ходе этого визита заключалась в построении цепочки поставок стратегически важных товаров, которые бы не зависели от Китая.

Байден участвовал в саммите лидеров четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Индии и Австралии (Quadrilateral Security Dialogue), а также отметил, что Вашингтон делает ставку на союз в рамках Индо-Тихоокеанского экономического соглашения. Он пришел на место Транстихоокеанского партнерства, из которого вышел бывший президент США Дональд Трамп, посчитав, что оно не отвечает интересам страны. Кстати, решение 45-го американского лидера было лишь на руку Пекину: Китай еще больше укрепил позиции в регионе и стал для многих государств ключевым деловым партнером.

Потеснить дракона Президент США Джо Байден во время встречи в режиме видеоконференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, 11 апреля 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Chris Kleponis

Нынешняя администрация Белого дома пытается это исправить. По словам Байдена, к Индо-Тихоокеанскому соглашению должны присоединиться 13 стран, включая Индию и Японию. Считается, что новая экономическая структура может упростить торговлю между государствами и ввести стандарты цифровой экономики, а также более тесно связать страны региона с помощью общих стандартов в таких областях, как чистая энергетика, инфраструктура, цифровая торговля.

В частности, Вашингтон рассчитывает создать новый механизм торгово-экономической экспансии, а также настроить страны Азии против Пекина и перетянуть их на свою сторону. Впрочем во многих государствах не готовы дружить против Китая.

Неравнозначное партнерство

Главный научный сотрудник центра политических исследований и прогнозов развития Китая Института Дальнего Востока РАН китаист Владимир Портяков в беседе с «Известиями» отмечает, что Вашингтон и его союзники всячески пытаются настроить Нью-Дели против Пекина и «обрабатывают Индию по всем азимутам».

— Этот фактор — заинтересовать Индию в большем сотрудничестве с Западом, нежели с Китаем и, кстати, с Россией — играет свою роль. Но пока рано делать серьезные выводы. Придется подождать хотя бы три-четыре года, чтобы получить ответ на вопрос: закрепится ли эта тенденция или это было случайной, временной вспышкой роста объема индийско-американской торговли , — полагает специалист.

По мнению политолога, в настоящее время на объемы двусторонней торговли разных стран мира оказывают сильное влияние нестабильная политическая ситуация в мире и пандемия коронавируса.

В свою очередь, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» подчеркивает, что китайско-индийская торговля всегда была несбалансированной.

Потеснить дракона Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ye

— Товарооборот строился таким образом, что у Китая было гигантское положительное сальдо. Китайский экспорт в Индию превышал индийский экспорт в КНР в разы. В этом серьезное отличие от торговли Нью-Дели с Вашингтоном, где Индия выступает экспортером простых потребительских товаров и может расти за счет этого. Индия, как и любая развивающаяся страна, пытается повторить китайскую историю экспортного роста: подняться за счет наращивания поставок продукции в развитые страны. Для индийцев сейчас это очень важно , — уверен политолог.

По его словам, в этом смысле Индии важнее сотрудничество с ЕС и США, чем с Китаем.

— В принципе в Азии главным экономическим партнером США остается Китай, от тесной взаимозависимости с Пекином американцам в ближайшие годы не уйти. Предпринимаются усилия для того, чтобы побудить бизнес переносить производство из Китая, Трамп и вовсе начал торговую войну, и некоторые введенные им пошлины по-прежнему не сняты, но всё равно между Пекином и Вашингтоном продолжается торговля в гигантских объемах. На то, чтобы понизить взаимозависимость, уйдут долгие годы, если не десятилетия, — полагает Кашин.

Эксперт отмечает, что второе место в списке ключевых партнеров Вашингтона в регионе занимают Япония и Южная Корея, потом идут страны АСЕАН.

— Индия отличается тем, что она довольно сложный партнер в сфере торговой дипломатии, она стремится защищать многие секторы экономики, у нее есть амбиции высокотехнологичного роста, к тому же у нее с США остаются многочисленные противоречия , — резюмировал политолог.

Занять место КНР

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в беседе с «Известиями» пояснил, что Китай преимущественно торгует с Индией товарами, в то время как США в большой степени импортируют индийские услуги, таким образом, у Индии профицит торговли, она получает больше денег, чем США.

— КНР поставляет больше товаров в Индию, чем Индия в Китай. Но сейчас индийцы взяли курс на то, что у нас называется импортозамещением. После конфликта в долине Галван в 2020-м индийское общество буквально потребовало, чтобы экономика сама больше производила товаров, чем покупала у китайцев. В итоге пошли на запрет ряда китайских приложений, на которые приходилась определенная часть торговли. В глобальном плане индийцы хотят по возможности воспользоваться холодной войной между Китаем и США и вписаться в производственные цепочки западного мира. Они надеются, что те американские компании, которые США станут выводить из Китая, впоследствии будут релоцированы в Индию , — отметил политолог.

Потеснить дракона Фото: Global Look Press/Xinhua/Javed Dar

По его словам, индийским рабочим нужно меньше платить, к тому же они говорят по-английски.

— Вполне возможно, что Китай вернет себе позиции первой страны в индийской торговле. Фактически США и КНР идут в этом вопросе ноздря в ноздрю. Глобальные выводы пока делать рано. Это отражает индийский курс на импортозамещение, на превращение страны в промышленный центр, на снижение дефицита в торговле с Китаем, — считает эксперт.

Индолог отмечает, что дальнейшее развитие ситуации зависит от динамики отношений Индии с США и Китаем, а также Пекина с Вашингтоном.