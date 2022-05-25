Гости пожаловали: американские дипломаты отправились в турне по Средней Азии

С 23 по 27 мая высокопоставленные американские дипломаты посетят Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Заявленная повестка — «создание процветающей и безопасной Средней Азии», укрепление экономических связей, защита прав человека. Однако этот регион «российского подбрюшья», как с середины 1990-х называют центральноазиатские страны, привлекает Соединенные Штаты не только этим. Почему Вашингтон направил своих представителей именно сейчас и что это турне означает для России, разбирались «Известия».

«Плохие манеры и высокомерие»

« Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавит делегацию США в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане 23 – 27 мая, чтобы укрепить отношения США с регионом и продвигать совместные усилия по созданию более процветающей и безопасной Средней Азии », — говорится в сообщении Госдепа.

Также в состав делегации входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин и высокопоставленные сотрудники министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).

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Гости пожаловали Встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева и помощника Государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу, 23 мая 2022 года Фото: официальный сайт МИД Кыргызской Республики/mfa.gov.kg

Дипломаты собираются встретиться в этих странах с представителями властей, гражданского общества, бизнес-кругов, чтобы выработать способы укрепления экономического партнерства, общих ценностей, безопасности, защиты прав человека, помощь беженцам из Афганистана. Помимо этого с каждым из государств планируется обсудить характерные для нее проблемы.

К слову, к членам делегации в мире отношение неоднозначное. Так, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Вашингтон уволить Дональда Лу «за плохие манеры и явное высокомерие». В частности, политик пожаловался на «вопиющее вмешательство [американского дипломата] в дела» Пакистана.

Стратегия на пять лет

Еще при правительстве Трампа в США появилась новая стратегия в Центральной Азии, рассчитанная на период до 2025 года, — ее обновляют каждые пять лет.

В документе отмечается, что стратегический интерес Вашингтона заключается в построении более стабильной Центральной Азии, где на своих условиях можно свободно преследовать экономические, политические интересы, а также решать проблемы, связанные с безопасностью. Говорится и о том, что Россия и Китай из-за географической близости продолжат активно развивать взаимодействие с регионом и США вряд ли удастся превзойти их влияние, но при этом дается понять, что Вашингтон не готов уступить Пекину и Москве свою нишу.

Гости пожаловали Бывший государственный секретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии встречаются в Ташкенте в рамках дипломатического форума «С5+1», Узбекистан, февраль 2020 года Фото: ТАСС/Zuma

Задачи по развитию региона США и среднеазиатские государства обсуждают на специальном дипломатическом форуме «С5+1» («Центральная Азия плюс США»). Он появился в 2015 году еще при администрации Барака Обамы и стал продолжением давнего проекта «Большой Центральной Азии». Участники договорились регулярно обсуждать общие проблемы в сфере политики, безопасности, экономики и экологии. Однако проект долго бездействовал: в Белом доме временно утратили интерес к региону, при Трампе он возобновился.

Как раз в этот период испортились отношения Вашингтона с Исламабадом, через который шел основной транзит грузов для операции НАТО и США в Афганистане. Опасаясь, что Пакистан может перекрыть маршруты, американцы решили подстраховаться и усилить сотрудничество с центральноазиатскими странами на случай, если придется использовать их для логистических нужд.

С визитами в эти страны зачастили высокопоставленные американские дипломаты. В 2018 году занимавшие тогда посты президентов Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп договорились, что ВМС США на коммерческой основе могут использовать порты Курык и Актау на Каспийском море для транспортировки грузов в Афганистан. То, что Нур-Султан считается одним из главных партнеров Москвы на постсоветском пространстве, не мешает государству активно развивать свои связи с США. Вашингтон инвестирует в Казахстан, в стране действуют сотни совместных предприятий, к тому же американцы инвестируют в ресурсодобычу.

Гости пожаловали Порт Курык в Казахстане Фото: Яндекс

Множество двусторонних контрактов заключено между США и Узбекистаном, в частности в нефтегазовом и агропромышленном секторе. Американцев интересуют находящиеся в регионе углеводороды — запасы нефти и газа, особенно сейчас, когда западные страны стремятся снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Пересмотр концепции

В феврале 2022 года в Вашингтоне также стали обсуждать необходимость пересмотра подхода к региону после вывода американских войск из Афганистана. В частности, предлагалось как можно скорее вернуться в Среднюю Азию, учитывая активность «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Впрочем, одна из главных задач США в регионе нацелена на противодействие влиянию Китая и России в Средней Азии. Так, Казахстан и Киргизия входят в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а Таджикистан только в ОДКБ. Узбекистан всегда стремился держаться подальше от возглавляемых Москвой интеграционных объединений на постсоветском пространстве. В 2012 году Ташкент приостановил свое членство в ОДКБ.

На фоне украинского кризиса Вашингтон пытается убедить как можно большее число государств присоединиться к санкциям против Москвы, поскольку именно эти страны могут помочь России в обходе ограничительных мер, введенных Западом.

Гости пожаловали Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— США стремятся к тому, чтобы в контексте развития ситуации на востоке Украины страны Средней Азии даже косвенно не могли помогать России в преодолении санкций. Тема Афганистана тоже продолжает обсуждаться, но после вывода американских войск она уже перестала быть столь весомой и актуальной. В целом для США Средняя Азия никогда не была приоритетным регионом, но в то же время они никогда не выпускали его из виду. Учитывая, как развиваются события в Восточной Европе и в Евразии, активизация американцев на этом направлении достаточно предсказуема. Они хотят стимулировать тенденции многовекторности в политике разных стран региона, обнадежить элиту, что возможно сотрудничество с США и странами Запада , — пояснил в беседе с «Известиями» руководитель центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев.

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев отмечает, что все же уровень визита американской делегации в страны региона не столь высокий.

— Все же он стандартный, поэтому никакие особенно серьезные темы, скорее всего, не будут обсуждать. Раньше США поднимали одни и те же темы. В частности, в центре внимания всегда находился Афганистан: вопросы северного маршрута, потом вопросы экономического взаимодействия с этой страной. Сейчас если это каким-то образом будет обсуждаться, то это будет вовлечение страны в региональное сотрудничество, но вопрос в том, насколько это возможно с нынешними афганскими властями. Недавно возникла китайская тема , — добавил эксперт.

По его мнению, скорее всего, на переговорах будут обсуждаться Россия и Украина.

Гости пожаловали Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

— Вряд ли США будут оказывать давление на страны, чтобы они заняли какую-то позицию. Они также не будут требовать от них поддержки антироссийских санкций. Их интерес — чтобы государства не способствовали обходу Москвой ограничительных мер. На государственном уровне это никто не собирается делать, но, как будут поступать негосударственные хозяйствующие субъекты, сказать сложно , — сообщил политолог.

По его словам, вопрос о поставках энергоресурсов технически тоже может подниматься.

— Но дело в том, что контракты по поставкам углеводородов долгосрочные, более того в Казахстане значительная часть добычи нефти ведется зарубежными компаниями, поэтому договариваться надо не столько с Нур-Султаном, сколько с ними. К тому же вопрос не столько в добыче, сколько в транспортировке углеводородов. Добывать страны могут, но вопрос в коридорах, через которые их можно транспортировать, а они ведут либо в китайском, либо в российском направлениях, — считает Бурнашев.