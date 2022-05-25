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Гости пожаловали: американские дипломаты отправились в турне по Средней Азии

Одна из главных задач США в регионе — противодействие влиянию России и Китая
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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С 23 по 27 мая высокопоставленные американские дипломаты посетят Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Заявленная повестка — «создание процветающей и безопасной Средней Азии», укрепление экономических связей, защита прав человека. Однако этот регион «российского подбрюшья», как с середины 1990-х называют центральноазиатские страны, привлекает Соединенные Штаты не только этим. Почему Вашингтон направил своих представителей именно сейчас и что это турне означает для России, разбирались «Известия».

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«Плохие манеры и высокомерие»

«Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавит делегацию США в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане 2327 мая, чтобы укрепить отношения США с регионом и продвигать совместные усилия по созданию более процветающей и безопасной Средней Азии», — говорится в сообщении Госдепа.

Также в состав делегации входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин и высокопоставленные сотрудники министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).

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Гости пожаловали
Встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева и помощника Государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу

Встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева и помощника Государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу, 23 мая 2022 года

Фото: официальный сайт МИД Кыргызской Республики/mfa.gov.kg

Дипломаты собираются встретиться в этих странах с представителями властей, гражданского общества, бизнес-кругов, чтобы выработать способы укрепления экономического партнерства, общих ценностей, безопасности, защиты прав человека, помощь беженцам из Афганистана. Помимо этого с каждым из государств планируется обсудить характерные для нее проблемы.

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К слову, к членам делегации в мире отношение неоднозначное. Так, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Вашингтон уволить Дональда Лу «за плохие манеры и явное высокомерие». В частности, политик пожаловался на «вопиющее вмешательство [американского дипломата] в дела» Пакистана.

Стратегия на пять лет

Еще при правительстве Трампа в США появилась новая стратегия в Центральной Азии, рассчитанная на период до 2025 года, — ее обновляют каждые пять лет.

В документе отмечается, что стратегический интерес Вашингтона заключается в построении более стабильной Центральной Азии, где на своих условиях можно свободно преследовать экономические, политические интересы, а также решать проблемы, связанные с безопасностью. Говорится и о том, что Россия и Китай из-за географической близости продолжат активно развивать взаимодействие с регионом и США вряд ли удастся превзойти их влияние, но при этом дается понять, что Вашингтон не готов уступить Пекину и Москве свою нишу.

Гости пожаловали
Государственный секретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии встречаются в Ташкенте

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии встречаются в Ташкенте в рамках дипломатического форума «С5+1», Узбекистан, февраль 2020 года

Фото: ТАСС/Zuma
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Задачи по развитию региона США и среднеазиатские государства обсуждают на специальном дипломатическом форуме «С5+1» («Центральная Азия плюс США»). Он появился в 2015 году еще при администрации Барака Обамы и стал продолжением давнего проекта «Большой Центральной Азии». Участники договорились регулярно обсуждать общие проблемы в сфере политики, безопасности, экономики и экологии. Однако проект долго бездействовал: в Белом доме временно утратили интерес к региону, при Трампе он возобновился.

Как раз в этот период испортились отношения Вашингтона с Исламабадом, через который шел основной транзит грузов для операции НАТО и США в Афганистане. Опасаясь, что Пакистан может перекрыть маршруты, американцы решили подстраховаться и усилить сотрудничество с центральноазиатскими странами на случай, если придется использовать их для логистических нужд.

С визитами в эти страны зачастили высокопоставленные американские дипломаты. В 2018 году занимавшие тогда посты президентов Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп договорились, что ВМС США на коммерческой основе могут использовать порты Курык и Актау на Каспийском море для транспортировки грузов в Афганистан. То, что Нур-Султан считается одним из главных партнеров Москвы на постсоветском пространстве, не мешает государству активно развивать свои связи с США. Вашингтон инвестирует в Казахстан, в стране действуют сотни совместных предприятий, к тому же американцы инвестируют в ресурсодобычу.

Гости пожаловали
Порт Курык в Казахстане

Порт Курык в Казахстане

Фото: Яндекс

Множество двусторонних контрактов заключено между США и Узбекистаном, в частности в нефтегазовом и агропромышленном секторе. Американцев интересуют находящиеся в регионе углеводороды — запасы нефти и газа, особенно сейчас, когда западные страны стремятся снизить зависимость от российских энергоресурсов.

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Пересмотр концепции

В феврале 2022 года в Вашингтоне также стали обсуждать необходимость пересмотра подхода к региону после вывода американских войск из Афганистана. В частности, предлагалось как можно скорее вернуться в Среднюю Азию, учитывая активность «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Впрочем, одна из главных задач США в регионе нацелена на противодействие влиянию Китая и России в Средней Азии. Так, Казахстан и Киргизия входят в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а Таджикистан только в ОДКБ. Узбекистан всегда стремился держаться подальше от возглавляемых Москвой интеграционных объединений на постсоветском пространстве. В 2012 году Ташкент приостановил свое членство в ОДКБ.

На фоне украинского кризиса Вашингтон пытается убедить как можно большее число государств присоединиться к санкциям против Москвы, поскольку именно эти страны могут помочь России в обходе ограничительных мер, введенных Западом.

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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США стремятся к тому, чтобы в контексте развития ситуации на востоке Украины страны Средней Азии даже косвенно не могли помогать России в преодолении санкций. Тема Афганистана тоже продолжает обсуждаться, но после вывода американских войск она уже перестала быть столь весомой и актуальной. В целом для США Средняя Азия никогда не была приоритетным регионом, но в то же время они никогда не выпускали его из виду. Учитывая, как развиваются события в Восточной Европе и в Евразии, активизация американцев на этом направлении достаточно предсказуема. Они хотят стимулировать тенденции многовекторности в политике разных стран региона, обнадежить элиту, что возможно сотрудничество с США и странами Запада, — пояснил в беседе с «Известиями» руководитель центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев.

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев отмечает, что все же уровень визита американской делегации в страны региона не столь высокий.

Все же он стандартный, поэтому никакие особенно серьезные темы, скорее всего, не будут обсуждать. Раньше США поднимали одни и те же темы. В частности, в центре внимания всегда находился Афганистан: вопросы северного маршрута, потом вопросы экономического взаимодействия с этой страной. Сейчас если это каким-то образом будет обсуждаться, то это будет вовлечение страны в региональное сотрудничество, но вопрос в том, насколько это возможно с нынешними афганскими властями. Недавно возникла китайская тема, — добавил эксперт.

По его мнению, скорее всего, на переговорах будут обсуждаться Россия и Украина.

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Вряд ли США будут оказывать давление на страны, чтобы они заняли какую-то позицию. Они также не будут требовать от них поддержки антироссийских санкций. Их интерес чтобы государства не способствовали обходу Москвой ограничительных мер. На государственном уровне это никто не собирается делать, но, как будут поступать негосударственные хозяйствующие субъекты, сказать сложно, — сообщил политолог.

    По его словам, вопрос о поставках энергоресурсов технически тоже может подниматься.

    — Но дело в том, что контракты по поставкам углеводородов долгосрочные, более того в Казахстане значительная часть добычи нефти ведется зарубежными компаниями, поэтому договариваться надо не столько с Нур-Султаном, сколько с ними. К тому же вопрос не столько в добыче, сколько в транспортировке углеводородов. Добывать страны могут, но вопрос в коридорах, через которые их можно транспортировать, а они ведут либо в китайском, либо в российском направлениях, — считает Бурнашев.

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