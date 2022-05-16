Это вам не НАТО: в чем сошлись и разошлись лидеры ОДКБ на встрече в Москве
Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создает непосредственной угрозы для России. Тем не менее появление военной инфраструктуры альянса на территории этих стран вызовет ответную реакцию со стороны Москвы. Об этом Владимир Путин заявил 16 мая во время саммита ОДКБ, подчеркнув, что в целом «проблемы создаются на голом месте». Также президент высказался по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. Главы государств, собравшиеся в Кремле, однако, не только обсудили новые реалии международных отношений, но и отметили сложности внутри ОДКБ.
Постулаты единства
На юбилейный саммит ОДКБ в Кремль прибыли лидеры всех государств — членов организации: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. То есть приехал в Москву и армянский премьер-министр Никол Пашинян, несмотря на то что еще 15 мая в Ереване было организовано шествие оппозиции, которая требует его отставки. Впрочем, митинги и протесты в закавказской республике проходят на регулярной основе с середины апреля после не самого удачного заявления премьера о Нагорном Карабахе. Так или иначе, без участия главы правительства Армении проведение нынешнего заседания было бы проблематичным, поскольку именно Ереван сейчас председательствует в ОДКБ.
Одна из главных причин, по которой лидеры решили собраться в Москве в очном формате, безусловно, связана со сложной обстановкой на мировой арене. Конфликт на Украине и активизация НАТО, которое не только усиливает свой восточный фланг и готовится к очередному расширению, но также, например, продолжает поставлять вооружение Киеву, — серьезный аргумент в пользу того, чтобы обсудить международную обстановку с глазу на глаз. Помимо этого, у ОДКБ был еще и праздничный повод: в этом году организация отмечает 20-летие с момента создания. В мае 2002-го как раз в Москве и было принято решение о трансформации «ташкентского пакта», подписанного в 1992-м, в полноценную организацию.
Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации
В открытой части саммита было заметно, как выступающие, единодушно высказываясь по поводу важной роли ОДКБ для региона, всё же разделились на два лагеря. И если Владимир Путин и Александр Лукашенко красноречиво возмущались действиями западных стран и их попытками отстоять однополярный мировой порядок, остальные лидеры, кажется, старались избегать «украинской тематики» и резких высказываний в сторону США и их союзников. Президенты Казахстана, Киргизии и Таджикистана прежде всего обращали внимание на нестабильную ситуацию в Афганистане и угрозы, связанные с этой страной, включая терроризм.
Александр Лукашенко, получивший по сложившейся традиции возможность высказаться первым (спикеры выступили в алфавитном порядке), в привычной для него манере забыл про дипломатические тонкости.
— На фоне жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях, — посетовал он, добавив, что РФ и Белоруссия «шельмуются» с молчаливого согласия союзников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации
Глава Белоруссии, очевидно, намекал на недавние голосования на полях ООН. К примеру, в марте против резолюции Генассамблеи, содержащей требование вывести российские войска с Украины, проголосовали, помимо Москвы и Минска, только Сирия, КНДР и Эритрея. На этом фоне белорусский президент привел в пример Евросоюз, который, по его мнению, действует куда более сплоченно в сложных ситуациях, проявляя «внутриблоковую дисциплину». Впрочем, некоторые европейские страны могли бы поспорить с Александром Лукашенко, учитывая действия венгерского правительства, которое блокирует принятие нового пакета санкций в отношении России, сопротивляясь таким образом нефтяному эмбарго.
На трудности внутри ОДКБ обратил внимание и Никол Пашинян, который напомнил коллегам о событиях 2020 года, когда между Ереваном и Баку разгорелась полномасштабная война. По его словам, Армения тогда обращалась к ОДКБ с просьбой задействовать механизмы организации. Однако реакция союзников не очень обрадовала Ереван, констатировал он.
Впрочем, не исключено, что в закрытой части заседания руководители стран затронули и сохраняющиеся противоречия Таджикистана и Киргизии. Бишкек и Душанбе уже на протяжении многих лет не могут найти консенсус по поводу демаркации границы. В результате между военнослужащими обеих республик периодически происходят перестрелки.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации
Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась, на чьи плечи легла задача подвести итоги московского саммита, однако, заверил присутствующих журналистов, что «вбить клин» в отношения стран — членов организации не удастся. При этом он подтвердил, что в ОДКБ прорабатывают идеи по улучшению системы кризисного реагирования.
Стоит отметить, что ОДКБ смогла продемонстрировать свою эффективность в нормализации обстановки в Казахстане, напомнила «Известиям» директор Института РУССТРАТ Елена Панина.
Угрозы для региона
Что касается непосредственных угроз для ОДКБ, то о них подробно рассказал Владимир Путин.
— Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве, — заявил российский президент. — Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.
По его словам, во время спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что не только создавались компоненты биологического оружия, но и отрабатывались возможные методики дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве. К слову, в совместном заявлении, принятом в Москве, лидеры согласились расширять спектр деятельности организации, включая как раз обеспечение биологической безопасности.
В контексте украинского кризиса президент обратил внимание и на разгул неонацизма в соседней стране, который наблюдают в Москве. При этом западные страны, уверен Владимир Путин, закрывают на это глаза.
Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации
— Да, это правда: экстремисты есть везде, так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты — нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит, — считает российский президент.
Также Владимир Путин упрекнул США в расширении Североатлантического альянса, отметив, что НАТО используется как инструмент внешней политики Вашингтона.
— Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции: у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, нет. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас — расширения за счет этих стран, — для России не создается, — заявил он.
Тем не менее появление военной инфраструктуры на территории этих стран, безусловно, вызовет ответную реакцию Москвы. Какую — зависит от угроз, которые будут созданы в условиях новых реалий.
— То есть вообще-то проблемы создаются на голом месте. Ну будем соответствующим образом на это и реагировать, — подчеркнул глава государства.
Владимир Путин недавно провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё, во время которого дал понять, что отношения двух стран изменятся из-за вступления страны в НАТО, напомнил в беседе с «Известиями» глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. Сейчас, по его словам, нужно посмотреть, как поменяется ситуация в сфере безопасности после расширения альянса, ведь расстояние от финской границы до Санкт-Петербурга всего 150 км. Речь идет прежде всего о том, будут ли на территории этой страны размещены силы и средства НАТО.
Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации
Александр Лукашенко, в свою очередь, и вовсе считает, что западные страны развязали гибридную войну. По мнению Елены Паниной, последние годы показали, что каждая из стран — членов ОДКБ либо сталкивалась, либо могла столкнуться с провокациями по типу «цветных революций».
— Нельзя исключать, что в чувствительных регионах планеты — а это и Кавказ, и Ближний Восток, и Центральная Азия, и Европа — будут продолжаться попытки разжигания конфликтов, — заявила она.
К слову, президент также во время саммита проинформировал коллег о ходе спецоперации на Украине. Однако сделать он это решил без присутствия камер. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в спецоперации не обсуждался, сообщил Станислав Зась.
В Кремле Владимир Путин также встретился по отдельности с каждым из прибывших лидеров. За исключением премьер-министра Армении. Однако почему так произошло, осталось тайной.