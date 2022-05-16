Это вам не НАТО: в чем сошлись и разошлись лидеры ОДКБ на встрече в Москве

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создает непосредственной угрозы для России . Тем не менее появление военной инфраструктуры альянса на территории этих стран вызовет ответную реакцию со стороны Москвы . Об этом Владимир Путин заявил 16 мая во время саммита ОДКБ, подчеркнув, что в целом «проблемы создаются на голом месте». Также президент высказался по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве . Главы государств, собравшиеся в Кремле, однако, не только обсудили новые реалии международных отношений, но и отметили сложности внутри ОДКБ.

Постулаты единства

На юбилейный саммит ОДКБ в Кремль прибыли лидеры всех государств — членов организации : Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. То есть приехал в Москву и армянский премьер-министр Никол Пашинян, несмотря на то что еще 15 мая в Ереване было организовано шествие оппозиции, которая требует его отставки . Впрочем, митинги и протесты в закавказской республике проходят на регулярной основе с середины апреля после не самого удачного заявления премьера о Нагорном Карабахе. Так или иначе, без участия главы правительства Армении проведение нынешнего заседания было бы проблематичным, поскольку именно Ереван сейчас председательствует в ОДКБ.

Одна из главных причин, по которой лидеры решили собраться в Москве в очном формате, безусловно, связана со сложной обстановкой на мировой арене. Конфликт на Украине и активизация НАТО, которое не только усиливает свой восточный фланг и готовится к очередному расширению, но также, например, продолжает поставлять вооружение Киеву, — серьезный аргумент в пользу того, чтобы обсудить международную обстановку с глазу на глаз . Помимо этого, у ОДКБ был еще и праздничный повод: в этом году организация отмечает 20-летие с момента создания. В мае 2002-го как раз в Москве и было принято решение о трансформации «ташкентского пакта», подписанного в 1992-м, в полноценную организацию.

Это вам не НАТО_1 Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В открытой части саммита было заметно, как выступающие, единодушно высказываясь по поводу важной роли ОДКБ для региона, всё же разделились на два лагеря. И если Владимир Путин и Александр Лукашенко красноречиво возмущались действиями западных стран и их попытками отстоять однополярный мировой порядок, остальные лидеры, кажется, старались избегать «украинской тематики» и резких высказываний в сторону США и их союзников . Президенты Казахстана, Киргизии и Таджикистана прежде всего обращали внимание на нестабильную ситуацию в Афганистане и угрозы, связанные с этой страной, включая терроризм.

Александр Лукашенко, получивший по сложившейся традиции возможность высказаться первым (спикеры выступили в алфавитном порядке), в привычной для него манере забыл про дипломатические тонкости.

— На фоне жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда . Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях, — посетовал он, добавив, что РФ и Белоруссия «шельмуются» с молчаливого согласия союзников.

Это вам не НАТО_5 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Глава Белоруссии, очевидно, намекал на недавние голосования на полях ООН. К примеру, в марте против резолюции Генассамблеи, содержащей требование вывести российские войска с Украины, проголосовали, помимо Москвы и Минска, только Сирия, КНДР и Эритрея. На этом фоне белорусский президент привел в пример Евросоюз, который, по его мнению, действует куда более сплоченно в сложных ситуациях, проявляя «внутриблоковую дисциплину» . Впрочем, некоторые европейские страны могли бы поспорить с Александром Лукашенко, учитывая действия венгерского правительства, которое блокирует принятие нового пакета санкций в отношении России, сопротивляясь таким образом нефтяному эмбарго.

На трудности внутри ОДКБ обратил внимание и Никол Пашинян, который напомнил коллегам о событиях 2020 года, когда между Ереваном и Баку разгорелась полномасштабная война. По его словам, Армения тогда обращалась к ОДКБ с просьбой задействовать механизмы организации. Однако реакция союзников не очень обрадовала Ереван, констатировал он.

Впрочем, не исключено, что в закрытой части заседания руководители стран затронули и сохраняющиеся противоречия Таджикистана и Киргизии. Бишкек и Душанбе уже на протяжении многих лет не могут найти консенсус по поводу демаркации границы. В результате между военнослужащими обеих республик периодически происходят перестрелки.

Это вам не НАТО_2 Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась, на чьи плечи легла задача подвести итоги московского саммита, однако, заверил присутствующих журналистов, что «вбить клин» в отношения стран — членов организации не удастся . При этом он подтвердил, что в ОДКБ прорабатывают идеи по улучшению системы кризисного реагирования.

Стоит отметить, что ОДКБ смогла продемонстрировать свою эффективность в нормализации обстановки в Казахстане, напомнила «Известиям» директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Угрозы для региона

Что касается непосредственных угроз для ОДКБ, то о них подробно рассказал Владимир Путин.

— Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве , — заявил российский президент. — Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров , и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний .

По его словам, во время спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что не только создавались компоненты биологического оружия, но и отрабатывались возможные методики дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве. К слову, в совместном заявлении, принятом в Москве, лидеры согласились расширять спектр деятельности организации, включая как раз обеспечение биологической безопасности.

В контексте украинского кризиса президент обратил внимание и на разгул неонацизма в соседней стране, который наблюдают в Москве. При этом западные страны, уверен Владимир Путин, закрывают на это глаза.

Это вам не НАТО_4 Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Да, это правда: экстремисты есть везде, так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты — нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит, — считает российский президент.

Также Владимир Путин упрекнул США в расширении Североатлантического альянса, отметив, что НАТО используется как инструмент внешней политики Вашингтона.

— Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции: у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, нет . Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас — расширения за счет этих стран, — для России не создается, — заявил он.

Тем не менее появление военной инфраструктуры на территории этих стран, безусловно, вызовет ответную реакцию Москвы. Какую — зависит от угроз, которые будут созданы в условиях новых реалий.

— То есть вообще-то проблемы создаются на голом месте . Ну будем соответствующим образом на это и реагировать, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин недавно провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё, во время которого дал понять, что отношения двух стран изменятся из-за вступления страны в НАТО, напомнил в беседе с «Известиями» глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. Сейчас, по его словам, нужно посмотреть, как поменяется ситуация в сфере безопасности после расширения альянса, ведь расстояние от финской границы до Санкт-Петербурга всего 150 км. Речь идет прежде всего о том, будут ли на территории этой страны размещены силы и средства НАТО.

Это вам не НАТО_3 Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Александр Лукашенко, в свою очередь, и вовсе считает, что западные страны развязали гибридную войну. По мнению Елены Паниной, последние годы показали, что каждая из стран — членов ОДКБ либо сталкивалась, либо могла столкнуться с провокациями по типу «цветных революций».

— Нельзя исключать, что в чувствительных регионах планеты — а это и Кавказ, и Ближний Восток, и Центральная Азия, и Европа — будут продолжаться попытки разжигания конфликтов, — заявила она.

К слову, президент также во время саммита проинформировал коллег о ходе спецоперации на Украине . Однако сделать он это решил без присутствия камер. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в спецоперации не обсуждался, сообщил Станислав Зась.

В Кремле Владимир Путин также встретился по отдельности с каждым из прибывших лидеров. За исключением премьер-министра Армении. Однако почему так произошло, осталось тайной.