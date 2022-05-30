Китаист объяснил ухудшение торговых отношений между Индией и КНР

Главный научный сотрудник центра политических исследований и прогнозов развития Китая Института Дальнего Востока РАН, китаист Владимир Портяков в понедельник, 30 мая, рассказал «Известиям» о факторах, повлиявших на торговые отношения Индии и КНР.

Как отметил эксперт, китайско-индийская торговля показательна тем, что долгое время сальдо было положительным в пользу Китая, и индийская сторона всегда подчеркивала необходимость это скорректировать, например за счет увеличения своего экспорта.

«Сейчас на объемы двусторонней торговли любых стран оказывает сильное влияние и нестабильная политическая ситуация в мире, и коронавирус, которым Индия была очень сильно затронута. Китай пострадал в меньшей степени, но в последние месяцы фактор этой коронавирусной нестабильности действует и на него. Поэтому прежде всего недостаточно высокий рост двусторонней торговли Индии и Китая объясняется ковидными ограничениями», — пояснил он.

По словам Портякова, второй фактор, который тоже надо принимать во внимание, — это то, что США и их союзники всячески пытаются настроить Индию против Китая и «обрабатывают ее по всем азимутам». Это чувствуется и в тональности всех последних всеиндийских конференций по Китаю, и по встречам крупного формата вроде недавно состоявшейся в Токио встречи лидеров стран QUAD, добавил китаист.

Поэтому этот фактор — заинтересовать Индию в большем сотрудничестве с Западом, нежели с Китаем и, кстати, и с Россией, — свою роль играет. Но для серьезных выводов время не пришло. Ответ на то, закрепится ли эта тенденция или это было случайной и временной вспышкой роста объема индийско-американской торговли, можно будет получить в течение хотя бы трех-четырех лет», — заключил эксперт.

Накануне издание Times Of India со ссылкой на данные индийского министерства торговли сообщило о том, что Соединенные Штаты стали главным торговым партнером Индии, обогнав КНР. Отмечалось, что в ближайшие годы темпы индийско-американских торговых отношений будут лишь увеличиваться.

Согласно информации министерства, индийские поставщики экспортируют фармацевтическую продукцию, ювелирные изделия, легкие масла и нефтепродукты, замороженные креветки, готовые изделия и так далее. Сама Индия при этом импортирует нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь, миндаль, и не только, пишет «Газета.ru».

4 мая Bloomberg сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель на фоне продолжения сотрудничества. По данным агентства, с начала спецоперации РФ по защите Донбасса индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в эту страну за прошлый год.

В тот же день газета Financial Times сообщила, что частные НПЗ Китая увеличили закупки российской нефти после того, как западные страны начали вводить санкции против энергоресурсов из России. Отмечалось, что Пекин остается в тени и при этом получает российские энергоресурсы, невзирая на действия США и их партнеров.