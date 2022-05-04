Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил о контролировании Мариуполя российскими военными
Мир
В ФРГ спрогнозировали рост цен при введении ЕС эмбарго на нефть из России
Мир
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Общество
Путин назвал поддержку рынка труда одной из главных задач правительства
Политика
Песков заявил об ответе России на шестой пакет санкций Евросоюза
Мир
Число пострадавших при обстреле нефтебазы в Макеевке возросло до 10
Мир
Семь человек пострадали при обстреле маршрутки украинскими военными в Донецке
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
Россия запретила въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам
Мир
Подлодка ЧФ РФ нанесла удар «Калибрами» по целям на Украине
Экономика
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Bloomberg узнало о желании Индии покупать нефть из РФ дешевле $70 за баррель

Bloomberg: Индия хочет покупать нефть из России дешевле $70 за баррель
0
нефть доллар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель. Об этом пишет в среду, 4 мая, агентство Bloomberg.

Запретить нельзя поставлять: как покупают нефть из РФ в обход санкций
Страны Запада разработали схемы для приобретения топлива

Отмечается, что Индия ждет от России большую скидку на фоне продолжения сотрудничества. По данным агентства, с начала специальной операции РФ по защите Донбасса нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в Индию за прошлый год.

28 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отказ властей Индии поддержать антироссийские санкции — это первый звоночек, который говорит о прозрении мира в отношении реальных мотивов политики США.

25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия для Индо-Тихоокеанского региона, как и для остального мира, и они уже ощущаются сейчас в ценах на продукты питания, зерно и энергоносители.

При этом, как отметил обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен, Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития. По этой же причине Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих проведение спецоперации по защите Донбасса.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали усиливать после того, как 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022