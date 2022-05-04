Bloomberg узнало о желании Индии покупать нефть из РФ дешевле $70 за баррель

Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель. Об этом пишет в среду, 4 мая, агентство Bloomberg.

Отмечается, что Индия ждет от России большую скидку на фоне продолжения сотрудничества. По данным агентства, с начала специальной операции РФ по защите Донбасса нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в Индию за прошлый год.

28 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отказ властей Индии поддержать антироссийские санкции — это первый звоночек, который говорит о прозрении мира в отношении реальных мотивов политики США.

25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия для Индо-Тихоокеанского региона, как и для остального мира, и они уже ощущаются сейчас в ценах на продукты питания, зерно и энергоносители.

При этом, как отметил обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен, Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития. По этой же причине Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих проведение спецоперации по защите Донбасса.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали усиливать после того, как 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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