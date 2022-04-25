В Еврокомиссии призвали Индию и страны Азии поддержать санкции против РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против России. Об этом она заявила в понедельник, 25 апреля, во время визита в Индию.

По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия для Индо-Тихоокеанского региона, как и для остального мира, и они уже ощущаются сейчас в ценах на продукты питания, зерно и энергоносители.

«Мы делаем всё возможное, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу, поэтому мы немедленно ввели обширные, острые и эффективные санкции. Они были разработаны, чтобы мы могли их поддерживать длительный период времени, что даст нам возможность достичь дипломатического решения, которое принесет продолжительный мир. Мы призываем всех членов международного сообщества поддержать наши усилия для продолжительного мира», — завила фон дер Ляйен.

В этот же день исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, которые затронут импорт нефти из РФ. Он отметил, что они могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Ранее, 13 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен указала, что Соединенные Штаты и их союзники не потерпят действий других стран, которые подрывают введенные в отношении России санкции. Она добавила, что Белый дом будет действовать совместно с партнерами, подталкивая Россию к изоляции в разных сферах.

11 марта индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар не стал принимать во внимание советы журналистов западных СМИ по ситуации вокруг Украины. По его словам, Индия самостоятельно выбирает траекторию своего поведения.

6 апреля в МИД Китая также заявили, что многочисленные антироссийские санкции принесли Европе отток капитала и нехватку энергоресурсов, а США — выгоду.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В нем ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако данная рестрикция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

Также в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. При этом российский лидер указал, что он рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».