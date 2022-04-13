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Глава Минфина США оценила действия отказавшихся от санкций против РФ стран

Глава минфина США Йеллен: Белый дом не потерпит действия подрывающих антироссийские санкции стран
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Соединенные Штаты и их союзники не потерпят действия других стран, которые подрывают введенные в отношении России санкции. Об этом в среду, 13 апреля, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе выступления в аналитическом центре «Атлантический совет».

Спецоперация в Донбассе 13 апреля. Текстовая трансляция
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По ее словам, мотивы ряда государств, пытающихся обогатиться за счет сохранения торговли с Россией, недальновидны

«Я хочу прояснить: объединенная коалиция из стран, которые ввели санкции, не будет равнодушна к действиям, которые эти санкции подрывают», — сказала Йеллен.

Она добавила, что Белый дом будет действовать совместно с партнерами, подталкивая Россию к изоляции в разных сферах.

11 марта индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар не принял во внимание советы журналистов западных СМИ по ситуации вокруг Украины. По его словам, Индия самостоятельно выбирает траекторию своего поведения.

6 апреля в МИД Китая заявили, что многочисленные антироссийские санкции принесли Европе отток капитала и нехватку энергоресурсов, а США — выгоду.

Также в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. Также российский лидер рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

11 апреля стало известно, что страны Европейского союза разрабатывают шестой пакет санкций против РФ с «нефтяной опцией». 8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В нем ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

В тот же день в Еврокомиссии сообщили «Известиям», что страны ЕС на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам.

9 апреля США расширили список запрещенных к экспорту товаров в Россию. 8 апреля стало известно о том, что Вашингтон расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. В санкционный пакет вместе с другими компаниями попал крупнейший в мире производитель алмазов — группа алмазодобывающих компаний «Алроса». Министерство финансов предписало американским гражданам и компаниям прекратить финансовые операции с компанией до 7 мая 2022 года.

7 апреля министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Как указали в ведомстве, бюро промышленности и безопасности министерства лишило экспортных привилегий авиакомпании РФ «в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли».

Также введены санкции в отношении промышленных компаний и банков РФ.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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