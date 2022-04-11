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Страны ЕС пообещали существенно ограничить выдачу виз россиянам

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Страны Евросоюза (ЕС) на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК), отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

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По словам представителя ЕК, решение о возможности ограничить выдачу россиянам всех категорий виз, кроме гуманитарных, каждая страна решает индивидуально.

«Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна — член ЕС отдельно», — подчеркнули в пресс-службе ЕК.

В ведомстве отметили, что у членов ЕС есть возможности для усложнения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством.

«Однако, когда речь идет о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу», — добавили в ЕК.

При этом некоторые страны объединения, включая Чехию, Латвию и Литву, уже перестали предоставлять визы почти всем категориям граждан РФ.

Как рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), сейчас Греция, Италия, Франция и другие страны Евросоюза выдают россиянам документы в штатном режиме и процесс их подачи не затруднен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Посольский отказ: может ли ЕС ограничить выдачу виз россиянам»

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