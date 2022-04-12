Глава МИД Индии отверг советы западных СМИ по Украине

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар не принял во внимание советы журналистов западных СМИ по ситуации вокруг Украины в понедельник, 11 апреля, дав понять, что Индия самостоятельно выбирает траекторию своего поведения.

Так один из представителей средств массовой информации на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров Джайшанкара с госсекретарем Энтони Блинкеном поинтересовался, не следует ли Нью-Дели переходить к тому, чтобы в меньшей степени полагаться на Россию в экономическом и военном плане.

«Должен сказать, что мы следим за происходящим [на Украине], как и любая другая страна. Мы делаем собственные выводы и оценки. И поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», — ответил Джайшанкар.

Кроме того, он прокомментировал рекомендацию корреспондента телеканала «Аль-Джазира» осудить спецоперацию Москвы по защите Донбасса.

«Прежде всего, благодарю за советы и предложения, содержавшиеся в вашем вопросе. Я предпочитаю поступать по-своему и формулировать по-своему», — заявил глава МИД Индии.

На пресс-конференции в Вашингтоне в формате «2+2» присутствовал также госсекретарем США Энтони Блинкен. Он заявил, что администрация США обратилась к правительствам мировых держав с призывом отказаться от приобретения российского оружия.

При этом Блинкен сообщил, что решение о потенциальных санкциях против Индии из-за покупки российских С-400 пока не принято.

6 апреля Пентагон заявил о необходимости добиваться от Индии снижения закупок российской военной техники и оборудования.

18 марта посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что ситуация вокруг Украины не повлияет на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане: поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в страну идут по ранее запланированному графику.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество с другими, готовыми к этому странами на основе взаимоуважения. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут «плясать под дудку» США.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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