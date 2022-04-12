Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о прощании России и Белоруссии с Западом
Мир
В Германии предложили выдворить украинского посла
Экономика
Силуанов опроверг объявление дефолта по евробондам
Экономика
Путин указал на провал блицкрига недоброжелателей против экономики РФ
Общество
Райкин подтвердил увольнение с поста худрука Театральной школы
Общество
Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин
Мир
Лукашенко заявил о новой попытке Запада уничтожить Россию
Мир
Крупнейшее газовое хранилище в Германии заполнено менее чем на 1%
Мир
Путин заявил об отсутствии у России выбора в ситуации с Украиной
Мир
В США возникла нехватка детских смесей
Мир
Путин назвал белорусскую площадку подходящей для переговоров России и Украины

Путин указал на провал блицкрига недоброжелателей против экономики РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично, заявил во вторник, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Глава государства подчеркнул, что экономика РФ крепко стоит на ногах.

Большая восьмерка: аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Какие меры предлагается принять для смягчения последствий санкций

«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — заверил глава государства.

Путин считает самым правильным решением разбюрократить экономическую сферу.

Также глава РФ рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в связи со сложившимся положением на фоне санкций.

«Мне кажется, что здравый смысл [на Западе вокруг ситуации с санкциями] всё-таки должен возобладать, и я очень на это рассчитываю», — подчеркнул президент России.

10 апреля Владимир Путин поручил комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах страны.

Путин также поручил правительству и властям российских регионов сконцентрировать силы на повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума населения.

новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022