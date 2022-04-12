Путин указал на провал блицкрига недоброжелателей против экономики РФ

Блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично, заявил во вторник, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Глава государства подчеркнул, что экономика РФ крепко стоит на ногах.

«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — заверил глава государства.

Путин считает самым правильным решением разбюрократить экономическую сферу.

Также глава РФ рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в связи со сложившимся положением на фоне санкций.

«Мне кажется, что здравый смысл [на Западе вокруг ситуации с санкциями] всё-таки должен возобладать, и я очень на это рассчитываю», — подчеркнул президент России.

10 апреля Владимир Путин поручил комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах страны.

Путин также поручил правительству и властям российских регионов сконцентрировать силы на повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума населения.

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