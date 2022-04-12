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Лукашенко заявил о прощании России и Белоруссии с Западом

Лукашенко: Россия и Белоруссия говорят Западу «досвидос»
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Россия и Белоруссия говорят Западу «досвидос», заявил белорусский президент Александр Лукашенко 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Так он прокомментировал введение западными странами санкций.

«Мы им (санкциям - Ред.) говорим хорошо, до свидания, как в народе говорят - досвидос. Мы нашли общий язык. Будем работать по всем направлениям. Никакие санкции нас не наклонят и с пути не собьют», — сказал он.

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И смогут ли Россия и Белоруссия противостоять санкционному давлению

В то же время Путин подчеркнул, что Москва и Минск должны укреплять интеграцию в условиях, когда Запад развязал тотальную санкционную войну. Он заверил, что два государства будут и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие РФ и Белоруссии или искусственно изолировать их от глобальной экономики.

Ранее во вторник Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный и провели там двустороннюю встречу.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите мирного населения в Донбассе, объявленной 24 февраля. Также санкции вводятся в отношении Белоруссии за позицию республики. Так, 9 апреля США сообщили о расширении перечня ограничительных мер на экспорт категорий товаров в Россию и Белоруссию. Ограничения касаются сельскохозяйственной продукции, в частности удобрений, а также трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли РФ. Кроме того, Министерство торговли США ввело ограничения по отношению к белорусской и российской авиационной отрасли.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов считает, что санкции западных стран «не поставят Москву и Минск на колени». Он подчеркивает, что народы двух государств будут еще «теснее погружаться в интеграцию». По его словам, между странами развивается промышленная кооперация, расширяется экономическое взаимодействие, государства становятся «только крепче».

В середине февраля из-за ухудшения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и организовали эвакуацию мирного населения в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о независимости республик.

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