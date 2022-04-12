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Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу на космодроме Восточный

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник, 12 апреля, начали двустороннюю встречу на космодроме Восточный.

Ранее политики ознакомились с ходом строительства Восточного и пообщались с его работниками. Президент РФ вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Путин отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Как рассказал накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, у президентов запланированы переговоры в формате «один на один» и пресс-конференция по их итогам. Затем Путин отдельно пообщается с губернатором региона Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

До этого президент РФ посещал космодром в сентябре 2021 года.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Тогда российский лидер поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года.

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