В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Представитель Кремля Дмитрий Песков 11 апреля раскрыл детали предстоящей встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств посетят космодром Восточный в Амурской области 12 апреля.

По словам Пескова, президенты ознакомятся с ходом строительных работ на космодроме, примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и побеседуют с рабочими.

«Также запланировано двустороннее общение президентов, по итогам которого они пообщаются с представителями СМИ. Ну и, конечно же, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате «один на один» и по их итогам подписания совместных документов не планируется. Затем российский лидер отдельно пообщается с губернатором региона Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Накануне Рогозин в своем Telegram-канале написал, что на космодроме Восточный уже ждут Путина и Лукашенко. В последний раз президент РФ посещал космодром в сентябре 2021 года.

24 марта 2022 года Рогозин заявил, что этот космодром будет в несколько раз мощнее стартового комплекса «Союз-2», который был построен в конце 2015 года. Глава «Роскосмоса» отметил, что только в прошлом году состоялось уже пять успешных пусков. По его словам, с конца 2023 года с Восточного будут запускаться ракеты всех классов.