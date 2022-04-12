Путин сообщил о планах России возобновить лунную программу

Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе рабочего визита на космодром «Восточный» 12 апреля.

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома «Восточный» автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25», — сказал он во время церемонии вручения госнаград космонавтам.

Кроме того, глава государства отметил, что Россия будет настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

«Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня. Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед. Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», — сказал Путин.

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома «Восточный» в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда же сообщалось о необходимости проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей, нижняя из которых представляет собой посадочное устройство в виде конструктива с посадочными «лапами» — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности, а верхняя — является негерметичным приборным отсеком. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.