Запуск российской миссии на Луну отложили на 2022 год

«Роскосмос» перенес запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный с октября 2021 года на май 2022 года для дополнительной отработки приборов космического аппарата. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что результаты завершенных на текущий момент испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

Мероприятия дадут возможность специалистам «Роскосмоса» дополнительно проверить функционирование бортовой аппаратуры, в том числе отработать электрические стыковки составных частей, отработать логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полета с учетом выявленных в ходе наземных испытаний факторов.

Как рассказали в пресс-службе, проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе — строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение спутника Земли, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

Ранее, 22 мая, исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко рассказал, что для реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой «Енисей» потребуется около 1,7 трлн рублей, при этом 900 млрд пойдут на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств.

28 апреля сообщалось, что «Роскосмос» заказал разработку космического аппарата нового поколения «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне. Срок по предварительным работам — 15 ноября 2022 года.

Первый испытательный полет российского космического корабля «Орел», предназначенного для совершения полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.

Как отмечал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как ранее планировали.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей. Нижняя часть — посадочное устройство, представляющее собой конструктив с посадочными «лапами», — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности. Верхняя часть — негерметичный приборный отсек. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.