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«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой

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Около 1,7 трлн рублей потребует реализация лунной программы со сверхтяжелой ракетой «Енисей», 900 млрд пойдут на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко.

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«Цифра по программе СТК (носитель сверхтяжелого класса) порядка 1,7 трлн рублей с полезными нагрузками, без полезных нагрузок цифра порядка 800 млрд», — рассказал он «Интерфакс».

Блошенко также отметил, что «Роскосмос» планирует в июне представить обновленный проект лунной программы с использованием ракеты «Ангара-А5В» вместо сверхтяжелого «Енисея». Конечное решение о том, какая конфигурация будет задействована, примет правительство страны, сказал он.

«Здесь нужно решение на уровне руководства страны. В правительстве уже лежит проект со сверхтяжем. Сейчас мы доработаем программу под четырехпусковую схему с использованием «Ангары» и внесем в июне в правительство. Будем ждать решения», — уточнил Блошенко.

28 апреля сообщалось, что «Роскосмос» заказал разработку космического аппарата нового поколения «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне. Срок по предварительным работам — 15 ноября 2022 года.

В конце декабря прошлого года стало известно, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.

В том же месяце глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже упоминал о том, что первые пилотируемые миссии России на Луну, возможно, будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей».

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